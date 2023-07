Diretta Italia Sudafrica/ Streaming video Rai: ancora il Setterosa (Mondiali pallanuoto 2023, oggi 18 luglio)

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: SETTEROSA PER IL BIS

Italia Sudafrica, partita in diretta dalla Marine Messe Fukuoka, si gioca alle ore 5:00 (italiane) di martedì 18 luglio: è il secondo impegno del Setterosa ai Mondiali pallanuoto 2023. L’esordio è stato roboante: nella prima giornata del gruppo C l’Italia ha umiliato l’Argentina con un clamoroso 27-1, naturalmente una vittoria anche agevole era preventivabile ma la goleada, con 26 reti consecutive dopo il temporaneo pareggio delle sudamericane, è stata importante per metterci al primo posto nella classifica del girone.

La Grecia infatti ha battuto il Sudafrica per 24-2: per differenza reti il Setterosa è davanti alle elleniche, che sfideranno tra due giorni in un testa a testa che, salvo miracoli, varrà per il primo posto e dunque per evitare un insidiosissimo playoff, potendo anche avere riposo extra. Intanto però bisogna valutare come andranno le cose nella diretta di Italia Sudafrica, e dunque accomodiamoci per assistere alla seconda partita del nostro Setterosa ai Mondiali pallanuoto 2023.

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Sudafrica sarà affidata alla televisione di stato, che si occupa di coprire i Mondiali nuoto 2023 e dunque nella sua programmazione inserisce anche le partite di pallanuoto. Nello specifico il match del Setterosa dovrebbe essere garantito da Rai Due, essendo nella fascia oraria della notte o mattina di casa nostra; in assenza di un televisore potrete accedere alle immagini anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato visitando il sito di Rai Play o installando la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SUDAFRICA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente, nella diretta di Italia Sudafrica, il Setterosa parte nettamente favorito: è evidente la differenza di potenziale rispetto all’avversaria di oggi. Come detto però sarà importante centrare una vittoria larga: la differenza reti rispetto alla Grecia potrebbe essere determinante per il primo posto nel girone, qualora arrivasse un pareggio nella sfida diretta di giovedì. Bisognerà dunque dare fondo a tutte le energie possibili, senza fare troppi calcoli: vincere e farlo bene, anche perché chiaramente un altro successo dirompente porterebbe tanta fiducia nel gruppo.

Intanto possiamo dire che nella partita contro l’Argentina si è particolarmente distinta Chiara Tabani: la ventottenne toscana ha segnato quattro gol lanciando il Setterosa, poi ha lasciato spazio anche alle sue compagne di nazionale e la cosa molto interessante e positiva è che tutte le ragazze schierate da Carlo Silipo sono riuscite ad andare in gol. Certamente un bel segnale anche questo, ma ora bisogna tuffarsi nell’atmosfera di Italia Sudafrica perché manca sempre meno all’inizio di questa partita che intanto ci può facilmente garantire la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nei Mondiali pallanuoto 2023.











