Diretta Italia Argentina/ Streaming video Rai: esordio per il Setterosa (Mondiali pallanuoto 2023, 16 luglio)

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: ESORDIO PER IL SETTEROSA!

Italia Argentina, in diretta dal Marine Messe di Fukuoka, si gioca alle ore 9:00 (secondo il nostro fuso orario) di domenica 16 luglio: è l’esordio per il Setterosa nei Mondiali nuoto 2023, che naturalmente contengono anche i tornei di pallanuoto. Una prima abbordabile per l’Italia che, va detto, non dovrebbe avere troppe preoccupazioni nel superare il gruppo C nel quale è stata inserita: il livello del Setterosa come sappiamo è alto, oltre all’Argentina le altre avversarie sono Grecia e Sudafrica e dunque il pass per la fase ad eliminazione diretta non ci dovrebbe sfuggire.

Tuttavia, attenzione: infatti il primo posto nel girone ci garantirebbe la qualificazione immediata ai quarti di finale, con secondo o terzo posto sarebbe invece necessario disputare il playoff e questo vorrebbe dire avere una partita in più, per quanto poco ostica possa eventualmente essere, e dunque maggiore fatica. Staremo a vedere, intanto mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Argentina possiamo fare un rapido focus circa i temi principali della partita e soprattutto del torneo di pallanuoto femminile ai Mondiali nuoto 2023.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Argentina sarà garantita dalla televisione di stato: nello specifico il match di pallanuoto femminile è su Rai Due, canale che trasmette le gare del mattino ai Mondiali nuoto 2023 e dunque anche questa partita. Ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile seguire le immagini da Fukuoka anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare liberamente il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA ARGENTINA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Analizzando meglio il contesto della diretta di Italia Argentina, possiamo dire che la maggiore rivale per la nostra nazionale di pallanuoto femminile è la Grecia: argento europeo in carica, le elleniche saranno la nazionale con cui dovremo lottare per ottenere il primo posto nel girone ed evitare il turno di spareggio. Siamo abbinati con il gruppo D: sulla carta, in caso di secondo posto ci troveremmo a sfidare il Giappone o la Nuova Zelanda, mentre con il terzo posto andremmo a giocarcela con il Canada perché è difficile che l’Ungheria possa perdere la prima posizione.

Ad ogni modo avevamo battuto le magiare nel girone degli ultimi Mondiali, ma vorremmo evitarle se possibile; soprattutto in una partita da dentro o fuori per arrivare ai quarti di finale. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Italia Argentina, tra poco i Mondiali pallanuoto 2023 prenderanno ufficialmente il via anche per il Setterosa…











