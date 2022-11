Diretta Italia Svizzera/ BJK Cup 2022 streaming video tv: iniziano le nostre finali!

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: VIA ALLE FINALI DI BJK CUP 2022!

Italia Svizzera prende il via alle ore 11:00 (di casa nostra) di mercoledì 9 novembre: la diretta delle finali di Billie Jean King Cup (BJK) 2022 scattano alla Emirates Arena di Glasgow, e in terra scozzese le azzurre andranno alla ricerca di un risultato che possa fare il paio con quella straordinaria squadra che nel decennio scorso ha dominato questa competizione, che allora si chiamava ancora Fed Cup ma poi ha cambiato nome, per omaggiare quella tennista che ha un po’ cambiato il gioco a livello femminile creando tante opportunità per sé e le colleghe.

L’Italia, che ha conquistato il pass per le finali grazie alla vittoria netta contro la Francia decimata dalle assenze, se la vedrà prima con la Svizzera e poi con il Canada: non sarà affatto semplice venire a capo del girone anche perché a prendersi il pass per la semifinale di BJK Cup 2022 sarà solo la prima classifica di ciascun gruppo, dunque bisognerà essere perfette o quasi. Ora, mentre aspettiamo che la diretta di Italia Svizzera prenda il via, proviamo a fare qualche osservazione utile circa il cammino che ci attende in questi giorni alla Emirates Arena di Glasgow, nella speranza di centrare un risultato positivo.

ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2022

La diretta tv di Italia Svizzera è trasmessa su SuperTennis: la web-tv federale, che si occupa a 360 gradi di questo sport, manderà in onda ogni singolo match di questo tier e così farà con le altre sfide di BJK Cup 2022. L’appuntamento è in chiaro per tutti sul digitale terrestre, ma il canale è comunque disponibile sul decoder di Sky; ricordiamo che in assenza di un televisore sarà possibile assistere al torneo di tennis femminile anche in diretta streaming video, possibilità garantita dalla stessa emittente che mette a disposizione il proprio sito SuperTenniX.

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: SITUAZIONE E CONTESTO

La prima cosa da osservare nella diretta di Italia Svizzera è naturalmente l’elenco delle convocate: la nostra nazionale sarà priva di Camila Giorgi che nella BJK Cup, o Coppa Davis che dir si voglia, ha sempre fatto bene. Tuttavia ci presentiamo a Glasgow con una Martina Trevisan che quest’anno ha vinto il suo primo titolo Wta, è certamente cresciuta e infatti è entrata nella Top 30 del ranking Wta. Le altre sono comunque tutte nelle prime 65: menzione speciale per Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto che hanno fatto un bel salto di qualità nel corso della stagione.

Poi abbiamo Jasmine Paolini che può essere usata come "jolly" dal capitano Tathiana Garbin, essendo certamente utile sia nel singolare che nel doppio (a proposito: il tier si vince con due successi, ma ovviamente trattandosi di un girone sarebbe importante chiudere sul 3-0). La Svizzera affidata a Heinz Guenthardt ha sulla carta un roster meno competitivo in termini generali, però c'è Belinda Bencic che ben conosciamo: la classe '97, ex Top Ten e dominante quando era una junior, ha tutto per vincere entrambi i suoi match e consegnare i punti alle rossocrociate che come seconda singolarista schierano comunque una Jill Teichmann sempre molto solida. Insomma: non sarà facile, ma se dovessimo vincere nella diretta di Italia Svizzera poi le cose si metterebbero particolarmente bene…











