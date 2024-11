DIRETTA ITALIA POLONIA BJK CUP 2024: PER TORNARE IN FINALE!

Sarà una diretta Italia Polonia davvero intrigante quella che si giocherà a partire dalle ore 17:00 di lunedì 18 novembre: è valida per la semifinale di Billie Jean King Cup 2024 e dunque le azzurre inseguono la finale di un torneo che hanno dominato nel decennio precedente (quando si chiamava ancora Fed Cup) ma che ultimamente è diventato un tabù anche per il calo del nostro movimento, tanto che in finale non arriviamo dal lontano 2013. Sabato l’Italia ha fatto il suo battendo il Giappone, ma ha comunque dovuto sudare: Elisabetta Cocciaretto ha perso il primo match a sorpresa, ci hanno poi pensato Jasmine Paolini e Sara Errani a portarci in semifinale.

Diretta/ Italia Giappone (risultato finale 2-1): Azzurre in semifinale! (BJK Cup 2024, 16 novembre)

Le due, reduci dalle Wta Finals e più in generale da una stagione che è stata ottima, saranno chiamate agli straordinari nella diretta Italia Polonia: nella semifinale di BJK Cup 2024 le nostre rivali sarebbero alla portata e anzi forse le azzurre avrebbero qualcosa in più, ma le polacche si sono presentate a Malaga con una certa Iga Swiatek e allora naturalmente lo scenario diventa più complesso, anche se la numero 2 del ranking Wta può comunque giocare un solo match e nel doppio, per quanto migliorata, parte dietro la nostra straordinaria coppia. Abbiamo dunque fiducia, vedremo quello che succederà nella diretta Italia Polonia…

ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2024

La diretta tv di Italia Polonia, semifinale della Billie Jean King Cup 2024, sarà fornita sui canali della nostra televisione da SuperTennis: ricordiamo che si tratta della web-tv federale che trovate al numero 212 del decoder di Sky, dunque l’appuntamento sarà riservato ai soli abbonati di questa emittente. Qualora non ci si possa mettere davanti a un televisore, la diretta Italia Polonia sarà accessibile in ogni caso con la diretta streaming video, in questo caso dovrete visitare il sito SuperTenniX.

DIRETTA ITALIA POLONIA BJK CUP 2024: È UNA SFIDA TOSTISSIMA

La diretta Italia Polonia sarà dunque una sfida tostissima: nella semifinale della Billie Jean King Cup 2024 ci sono ovviamente tante speranze per andare a giocarci il titolo, ma chiaramente il fatto che le nostre avversarie possano schierare Iga Swiatek riduce al minimo i margini di errore. Dovrà andare a cacia di impresa la nostra Jasmine Paolini, che quest’anno ha raggiunto due finali Slam e il suo best ranking ma che contro la Swiatek ha nettamente perso la finale del Roland Garros; qui siamo su diversa superficie ma la distanza tra le due giocatrici rimane, eppure prendersi la vittoria è possibile e allora poi dovrebbe toccare alla nostra Elisabetta Cocciaretto.

La quale, anche se naturalmente sono sempre possibili delle modifiche, dovrebbe incrociare la racchetta con Magdalena Frech, una tennista che nel corso di questa stagione ha fatto grandi progressi; l’anconetana dovrà anche scrollarsi di dosso le scorie della sconfitta sorprendente incassata sabato (in rimonta), la sensazione comunque è che nella diretta Italia Polonia il doppio possa essere nuovamente decisivo per determinare la nazionale che andrà a disputare la finale di BJK Cup 2024 ma questo ovviamente lo scopriremo tra poco, quando finalmente a Malaga si comincerà a giocare.