Diretta Italia Francia/ BJK Cup 2022 streaming video tv: qualificazioni giorno 2

DIRETTA ITALIA FRANCIA BJK CUP 2022: PER LE FINALS!

La seconda giornata di Italia Francia, sfida valida per le qualificazioni della BJK Cup 2022, si gioca a partire dalle ore 12:00 di sabato 16 aprile: si inizia due ore prima rispetto a ieri perché potenzialmente i match in programma sono tre. L’aggiunta del doppio è decisiva, perché si potrebbe arrivare ad una situazione di parità con i due singolari e dunque l’ultima sfida sarebbe quella buona per determinare la squadra qualificata: l’Italia, che un anno fa aveva battuto la Romania tornando a disputare le qualificazioni, ci crede e spera di arrivare a giocarsela a novembre.

DIRETTA/ Italia Francia (risultato 2-0) BJK 2022: vittorie per Paolini e Giorgi!

Il sorteggio ha stabilito che per la diretta di Italia Francia i due match nel sabato di BJK Cup 2022 siano Giorgi Cornet e Paolini Dodin; sappiamo però che i due allenatori, che sono Tathiana Garbin e Julien Benneteau, possono cambiare le loro singolariste ovviamente non facendole giocare più di una volta in questa giornata e due in totale. Vedremo, visto che le azzurre hanno due riserve (tecnicamente iscritte al doppio) che possono fare molto comodo, e dunque potremmo anche aspettarci qualche variazione sul tema da parte della nostra coach…

DIRETTA ITALIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA BJK CUP 2022

La diretta tv di Italia Francia per la BJK 2022 sarà affidata a SuperTennis: come sempre è la web-tv federale a proporre le sfide della nostra nazionale femminile in questa competizione, si tratterà di conseguenza di un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 64 del telecomando (ma l’emittente è disponibile anche sul satellite di Sky, in questo caso per gli abbonati) e ci sarà la possibilità di seguire i match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennix.it. Possiamo inoltre ricordare che è consultabile il portale www.billiejeankingcup.com, quello ufficiale della competizione e che vi fornirà i boxscore dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ITALIA FRANCIA BJK CUP 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Francia è un classico di questa competizione, la BJK Cup 2022 intitolata alla grande Billie Jean King: un tempo questo torneo era conosciuto come Fed Cup, ma oltre al nome ha anche cambiato format diventando, almeno nelle intenzioni, più snello perché prevede meno finestre nel corso della stagione, cosa che sulla carta mette d’accordo le giocatrici che, giustamente, vanno a caccia dei risultati sul circuito Wta e, perché no dei prize money. Italia Francia ancora una volta vede la nostra Tathiana Garbin schierare una nazionale giovane, del resto queste sono attualmente le migliori.

C’è anche Elisabetta Cocciaretto che l’anno scorso aveva vinto il match decisivo contro la Romania, ma oggi è giusto che la quarta convocazione sia andata a Lucia Bronzetti che, grazie all’exploit di Miami (ha avuto un match point per andare ai quarti), è entrata nella Top 100 per la prima volta in carriera, raggiungendo dunque Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan, la fiorentina che in carriera è stata anche parecchio sfortunata ma che con il Roland Garros dell’autunno 2020 ha avuto uno straordinario risultato, a dire il vero non troppo rinnovato nei mesi a seguire. Tra poco comunque si gioca per la diretta di Italia Francia nella BJK Cup 2022, speriamo di poter raccontare delle azzurre alle finali di novembre…











