DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: LE AVVERSARIE

Non abbiamo ancora parlato delle nostre avversarie della diretta Italia Slovacchia: la finale di BJK Cup 2024 presenta una nazionale a sorpresa, la Slovacchia ha centrato una grande impresa (non arrivava in finale dal 2002, anno in cui vinse il titolo) anche se, possiamo dirlo, forse aiutata dagli accoppiamenti. La palma di protagonista se la prende la classe ’96 Rebecca Sramkova: capace di battere Danielle Collins nei quarti contro gli Stati Uniti e Katie Boulter contro la Gran Bretagna (rimontandole un set), sopperendo alle sconfitte di Viktoria Hruncakova (rispettivamente contro Taylor Townsend e Emma Raducanu) che però ha ampiamente fatto la sua parte nel doppio con Tereza Mihalikova.

Il loro doppio, a proposito, è abbastanza ostico ma in semifinale alla Slovacchia sono bastati i due singolari per avere ragione di una modesta Australia, che aveva sì Ajla Tomljanovic la quale però è in calo; sicuramente un risultato a sorpresa, dicevamo che questa nazionale sulla carta ci è inferiore e non ci dobbiamo nascondere nel dirlo, la stessa Sramkova per quanto in grande forma troverà in Jasmine Paolini un’avversaria ben diversa rispetto alla Collins di oggi e alla Boulter, in più Lucia Bronzetti o Elisabetta Cocciaretto hanno certamente qualcosa in più della Hruncakova che è numero 241 del ranking Wta o di Anna Schmiedlova, nostra vecchia conoscenza. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA: FINALE BJK CUP 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta Italia Slovacchia sarà disponibile su SuperTennis: anche la finale di Billie Jean King Cup 2024 dunque sarà appannaggio della web-tv federale, che come di consueto garantirà anche gli approfondimenti prima e dopo ogni match per farci vivere appieno l’atmosfera di Malaga e la corsa al titolo, in più va ricordato che in assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video che in questo caso viene fornito dal sito SuperTenniX.

ITALIA SLOVACCHIA FINALE BJK CUP 2024: ATTESA LUNGA 11 ANNI!

È arrivato il momento di Italia Slovacchia: la finale di Billie Jean King Cup 2024, il torneo di tennis femminile per nazionali, si gioca a Malaga a partire dalle ore 17:00 di mercoledì 20 novembre, campo indoor e superficie dura (giova ricordarlo) per un nuovo appuntamento con una storia che ci attende da 11 anni, tanto è passato dall’ultima delle quattro affermazioni dell’Italia in una competizione che all’epoca si chiamava ancora Fed Cup, e poi è stata nominata omaggiando la grande leggenda del tennis femminile. La nostra nazionale era già arrivata in finale lo scorso anno, ma si era arresa a un Canada tutto sommato abbordabile ma comunque molto cinico.

Cosa cambia quest’anno? Innanzitutto la crescita di certe nostre giocatrici, su tutte Jasmine Paolini che ha raggiunto due finali Slam, vinto un Masters 1000 e partecipato alle Wta Finals 2024 da numero 4 del ranking, poi naturalmente Sara Errani tornata su straordinari livelli in doppio, proprio con la Paolini, e questo è un grande punto di forza. Poi, forse e anzi quasi certamente pur senza volerle affatto sottovalutare, il valore delle nostre avversarie di oggi a Malaga: la diretta Italia Slovacchia prende il via tra poco, e allora continuiamo ad analizzare la finale di BJK Cup 2024.

DIRETTA ITALIA SLOVACCHIA FINALE BJK CUP 2024: PER RIFARE LA STORIA

Non vediamo l’ora della diretta Italia Slovacchia: con la finale di Billie Jean King Cup 2024 il nostro Paese potrebbe essere alla vigilia di uno storico, doppio successo perché domani la nazionale maschile aprirà la difesa del titolo vinto lo scorso anno, con i quarti di finale contro l’Argentina. L’Italia arriva come detto a questa finale con granitiche certezze: la grande competitività di Jasmine Paolini in singolare e nel doppio con Sara Errani, l’orgoglio delle altre ragazze tra cui una straordinaria Lucia Bronzetti che, all’esordio assoluto come singolarista della competizione, ha battuto Magda Linette regalandoci un punto fondamentale nella semifinale contro la Polonia.

A proposito: in quella sfida Iga Swiatek ha poi battuto la Paolini che pure aveva vinto il primo set, ha dunque impattato il punteggio e poi, in coppia con Katarzyna Kawa, stava per fare lo scherzetto al nostro doppio, trovandosi 5-1 nel secondo set. Da quel momento le azzurre hanno infilato sei game consecutivi, cancellando il terzo parziale e prendendosi la finale: ripartiamo dunque da qui con tutte le possibilità di vincere la Billie Jean King Cup 2024, sarebbe naturalmente la prima volta con la formula delle finali e dunque speriamo che Malaga si colori di azzurro, lo scopriremo oggi con la diretta Italia Slovacchia.