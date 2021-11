DIRETTA/ Italia Svizzera video streaming tv: l’arbitro sarà Anthony Taylor

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: ARBITRO

Questa sera la diretta di Italia Svizzera sarà affidata al capace arbitro inglese Anthony Taylor, che pure sarà all’Olimpico in compagnia degli assistenti Beswick e Nunn, con anche Craig Pawson in qualità di quarto uomo: Attwell e Tierney pure saranno alla postazione Var. Volendo ora fissare la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, pure scopriamo che questo in stagione ha già messo da parte ben 13 direzioni, di cui pure nessuna valida per tornei riservati alle nazionali: per il britannico comunque possiamo riferire per il momento in statistica 52 ammonizioni e ben 4 espulsione comminate, come anche un solo calcio di rigore concesso.

DIRETTA/ Irlanda Italia U21 (risultato 0-0) video streaming Rai: le formazioni, via!

Ampliando la nostra analisi, ricordiamo che in carriera lo stesso Taylor ha già incontrato la nazionale italiana in ben 4 occasioni (due successi e un pari), di cui l’ultima ben recente, visto che è occorsa per gli ottavi di finale degli Europei di questa estate, contro l’Austria (match vinto ai supplementari da Mancini). Pure a tabella non leggiamo alcun precedente tra il fischietto e la nazionale maggiore svizzera. (agg Michela Colombo)

Risultati qualificazioni Mondiali 2022, classifiche/ Diretta gol: si gioca l'anticipo

DIRETTA ITALIA SVIZZERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Svizzera sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti come sempre su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando. Questo significa che, per seguire la partita della nostra Nazionale, sarà disponibile anche la diretta streaming video sempre accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

ITALIA SVIZZERA: PUNTI CHE PESANO

Italia Svizzera, in diretta venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Sfida-spareggio che sarà però affrontata con tante assenze da entrambe le formazioni, l’Italia sono nelle ultime ore ha dovuto fare a meno di Giorgio Chiellini in difesa e Ciro Immobile in attacco, ma anche gli elvetici di fatto devono fare a meno di sette elementi rispetto a quelli che avrebbero fatto parte del gruppo dei convocati. Segno dei tempi e di un calendario che già a novembre inizia a pesare sulle gambe dei calciatori.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA ITALIA U21/ Quote, Maher contro Lucca

Essendo le due squadre a pari punti, con una differenza reti di 2 gol favorevole all’Italia, la sfida non sarà comunque decisiva per stabilire chi si qualificherà direttamente al Mondiale come prima classificata del girone. Con una vittoria chiaramente gli azzurri sarebbero favoritissimi a meno di un harakiri nell’ultima sfida in Irlanda del Nord, lo stesso vale per la Svizzera in caso di successo all’Olimpico che quasi sicuramente condannerebbe l’Italia agli spareggi. Diverso il caso del pareggio, che lascerebbe l’Italia avanti nella differenza reti, ma tutto si deciderebbe aggiungendo i punti e i gol delle ultime partite: Irlanda del Nord-Italia e Svizzera-Bulgaria.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA

Le probabili formazioni della diretta Italia Svizzera, match che andrà in scena all’Olimpico di Roma. Per l’Italia, Roberto Mancini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson P.; Locatelli, Jorginho, Barella; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. Risponderà la Svizzera allenata da Murat Yakin con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sommer; Widmer, Schar, Elvedi, Ri. Rodriguez; Freuler, Aebischer; Steffen, Shaqiri, R. Vargas; Gavranovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Svizzera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA