Diretta/ Italia Svizzera (Under 17) streaming video tv: esordio per Corradi

DIRETTA ITALIA SVIZZERA: OBIETTIVO EUROPEI!

Italia Svizzera Under 17, in diretta mercoledì 11 agosto 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida amichevole tra le due selezioni di categoria. Si giocherà a porte chiuse, ma sarà soprattutto l’occasione per vedere Bernardo Corradi alle prese con suo esordio sulla panchina degli Azzurrini. “Oggi inizia una nuova avventura. Un cammino che spero porti la Nazionale Under 17 a giocarsi l’Europeo di categoria. La Nazionale di Mancini e la spedizione Olimpica di Tokyo ci hanno insegnato che bisogna crederci sempre! Lavorare duro e non smettere mai di sognare in grande. Quindi in bocca al lupo a me, al mio staff e ai miei ragazzi”. Questo il post pubblicato su Instagram dall’ex bomber che dunque entra a far parte della squadra dei selezionatori azzurri.

Le due squadre tornano ad affrontarsi a oltre tre anni dall’ultima volta, quando il 4 maggio 2018 l’Italia riuscì a battere gli elvetici con il punteggio di 2-0 grazie alle reti messe a segno da Greco e Vergani. Questo sarà il primo di due test tra gli azzurrini e gli svizzeri previsti in settimana, il secondo andrà in scena nella mattinata di venerdì 13 agosto al “Campo ai Saleggi’ di Losone nel Canton Ticino.

DIRETTA ITALIA SVIZZERA UNDER 17 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Italia Svizzera Under 17, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due Federazioni mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram e il sito www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA UNDER 17

L’Italia Under 17 inizia dunque un nuovo ciclo con Bernardo Corradi sulla panchina azzurra. In attesa di capire quali saranno le prime scelte del CT a livello di formazione, ecco l’elenco dei convocati per questo doppio impegno contro gli elvetici. Portieri: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio), Paolo Raimondi (Inter). Difensori: Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Saverio Domanico (Juventus), Anicet Grieco (Inter), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino). Centrocampisti: Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Tommaso Ricordi (Inter), Antonio Troise (Lazio). Attaccanti: Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma), Alessio Vacca (Juventus).

