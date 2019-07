Diretta Italia Ungheria pallanuoto/ Streaming video tv finale femminile (Universiadi)

Italia Ungheria si gioca alle ore 20:00 di sabato 13 luglio, ed è la finale del torneo di pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 di Napoli: la nostra nazionale ha confermato fino a questo momento di essere una delle grandi potenze in questo sport e proverà ancora una volta a mettere a referto una grande vittoria, andando a prendersi una bella medaglia d’oro. Non sarà facile: parlando di tradizione, quella ungherese nel mondo della pallanuoto è straordinaria anche se forse a livello maschile ci sono più successi. Tuttavia l’Italia può contare su un fattore non indifferente, vale a dire il pubblico di casa che ha già spinto la nazionale maschile: anche per questo motivo dunque possiamo essere favoriti ma la partita resta assolutamente da giocare, e non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Italia Ungheria per scoprire finalmente se il nostro Setterosa giovanile riuscirà a ottenere il titolo alle Universiadi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Italia Ungheria sarà trasmessa sia sulla televisione di stato, e nello specifico su Rai Sport e Rai Sport +, che su Eurosport che è invece un canale riservato agli abbonati al satellite e al digitale terrestre. In entrambi i casi sarà possibile seguire la finale del torneo di pallanuoto maschile in diretta streaming video: bisognerà visitare il sito www.raiplay.it oppure essere clienti della piattaforma Eurosport Player, dotandosi ovviamente di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Ungheria si prospetta dunque come una finale assolutamente equilibrata: entrambe le nazionali sono qui con pieno merito e hanno segnato a raffica in semifinale. Il Setterosa ha demolito le speranze del Canada, vincendo 15-7: una partita mai in discussione che abbiamo comandato dall’inizio alla fine, prendendo il largo già nel primo quarto ma sostanzialmente ottenendo la vittoria nel secondo, quando è arrivato un incredibile parziale di 7-1 che ci ha portato sul risultato di 11-3 all’intervallo lungi. L’Ungheria ha dovuto penare di più per avere ragione della Russia, in una semifinale sicuramente più probante anche sulla carta: alla fine il successo è arrivato per 16-14 con le magiare che nei due periodi centrali hanno ribaltato lo svantaggio e lo hanno difeso nel quarto conclusivo. Un’Ungheria che ha dimostrato di poter vincere le partite in due modi: nel quarto di finale contro l’Australia infatti ha segnato “solo” 7 reti ma ne ha concesse quattro alle avversarie. Ora dunque ci mettiamo comodi, perché tra poco le due nazionali saranno finalmente in campo per affrontare questa finale di pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 di Napoli.



