Diretta Italia Russia/ Streaming video: per la finale! (pallanuoto Universiadi)

Italia Russia, in diretta dalla vasca della Piscina Scandone di Napoli, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi sabato 13 luglio 2019, con fischio d’inizio già fissato per le ore 12,00. Appuntamento grande prestigio per il nostro Settebello che oggi si contenderà con la Russia il biglietto per la finale più importante nel tabellone della pallanuoto maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Siamo quindi entrati nella fase più calda della manifestazione e il livello ovviamente si fa più elevato: la posta in palio dopo tutto è altissima ed entrambe le nazionali sono pronte a dare il meglio di sé di fronte al pubblico campano. Non scordiamo certo che gli azzurri della pallanuoto maschile come pure i russi hanno una certa tradizione da mantenere in questo tipo di manifestazione: saranno scintille in acqua per questa semifinale

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA RUSSIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Russia di quest’oggi, semifinale di prestigio per la pallanuoto maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita degli azzurri in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA ITALIA RUSSIA: I PRECEDENTI

Prima di poter dare la parola alla vasca per la diretta tra Italia e Russia, attesissima semifinale della pallanuoto maschile per le Universiadi 2019 di Napoli, ci pare ben utile fare un passo indietro e ripercorrere le tappe del trionfale cammino delle due nazionali fino a questa sfida a viso aperto. Partendo naturalmente dagli azzurri ecco che dobbiamo senza dubbio applaudire alla selezione guidata dal ct Alberto Angelini, che ha davvero onorato queste Universiadi 2019 di Napoli. Nella fase a gruppi i nostri beniamini hanno chiuso da primi il girone B, davanti a Ungheria, Croazia, Australia e Giappone. Approdato al tabellone finale, il Settebello ha poi agilmente avuto la meglio sulla Francia battuta ai quarti con un imponente 15-9. Percorso ben simile per la Russia, che però ha chiuso la fase a gironi da seconda del gruppo A, alle spalle degli Usa, ma davanti a Francia, Gran Bretagna e Corea del sud: successivamente i russi hanno poi superato ai quarti l’Australia per 13-7. Entrambe le squadre quindi approcciano a questa semifinale con un buon stato di forma: che accadrà in vasca?

