E’ polemica sui social dopo le dichiarazioni di Federica Pellegrini, ex nuotatrice italiana, fra le più forti di sempre a livello mondiale, nei confronti del collega Ceccon, medagliato nelle ultime due olimpiadi. Ma cosa ha detto la Divina? A distanza di tempo ha voluto replicare alle parole dello stesso collega che aveva detto che la Pellegrini non rappresentava niente per lui, dicendo che Ceccon ha tentato di sminuirla ma non è il primo dei maschi che lo ha fatto in quanto “il patriarcato esiste”.

Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web e che sono state criticate da molti, così come si legge sui social network. Basta infatti farsi un giro su X.com per capire il tenore dei messaggi come ad esempio Gabriele che scrive: “Ricordo benissimo l’intervista di Ceccon. Disse semplicemente che le signora non lo considerava minimamente e lui si è comportato di conseguenza. L’altezzosa è lei altro che patriarcato”. Luca aggiunge: “Ceccon a soli 23 anni ha vinto più medaglie olimpiche della Pellegrini in tutta la sua carriera, la quale, nonostante venga spacciata come migliore atleta italiana di sempre e venga chiamata “la divina”, ha vinto un solo oro olimpico”.

FEDERICA PELLEGRINI-CECCON, IL POPOLO DEI SOCIAL: “MI SA CHE LA DIVINA…”

Cat invece aggiunge: “Mi sa che la divina è inviperita perché il giovane Ceccon non è un lecca*ulo”, mentre Ale tiene a precisare che Ceccon, nella sua intervista, non ha affatto sminuito Federica Pellegrini, aggiungendo: “Io non dico sia antipatica, ma ha un ego spropositato e forse Ceccon aveva ragione”.

Per “Killer Cereali”, invece, Ceccon non ha parlato male dell’atleta Pellegrini, spiegando che semplicemente le sta antipatica “come essere umano”. In generale il tenore dei messaggi è decisamente in favore di Ceccon, con numerosi utenti che sottolineano quanto Federica Pellegrini sia stata appunto divina, ma che in questa occasione ha sbagliato, visto che l’intento del nuotatore vicentino non era affatto quello di sminuire la collega in quanto donna, ma esternare semplicemente il loro rapporto.

