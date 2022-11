Diretta/ Italia Ungheria Under 19 streaming video tv: replay dopo il tris

DIRETTA ITALIA UNGHERIA U19: AZZURRINI FAVORITI!

Italia Ungheria Under 19, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo di Tirrenia, sarà una sfida amichevole tra la selezione azzurra e quella magiara di categoria. Replay della sfida disputata mercoledì scorso al centro tecnico di Coverciano, una doppietta di Hasa e un gol di Vignato hanno indirizzato nel migliore dei modi per l’Italia la sfida, con gli azzurrini che hanno espresso una superiorità evidente per sfide che si spera possano essere propedeutiche alla partecipazione alla Fase Elite dell’Europeo di categoria.

Il tecnico Alberto Bollini ha commentato con soddisfazione la prima esibizione dei suoi contro i magiari: “Siamo una squadra che sta proseguendo nel proprio percorso di crescita. Nel primo turno di qualificazione abbiamo espresso un buon calcio e solo una sconfitta stra-immeritata ci ha portato a questa condizione, in cui dobbiamo attendere i risultati dei restanti gironi. L’attesa non ci deve comunque destabilizzare e dobbiamo mantenere serenità, rimanendo concentrati sul nostro obiettivo che è la crescita del gruppo e dei singoli. Oggi abbiamo disputato una buona partita, soprattutto sul piano del gioco, della determinazione e dell’equilibrio tattico”.

ITALIA UNGHERIA U19 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match amichevole. Tuttavia per gli appassionati che non volessero perdersi questa sfida c’è una bella notizia: infatti la sfida della nostra nazionale giovanile verrà fornita in diretta streaming video e sarà la stessa federazione a occuparsene. Bisognerà visitare la pagina ufficiale presente su YouTube: il nome del canale è FIGC Vivo Azzurro (youtube.com/vivoazzurro) e naturalmente dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA UNDER 19

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Ungheria Under 19, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Italia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.60, mentre l’eventuale successo dell’Ungheria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











