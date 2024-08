ITALIA MEDAGLIA D’ORO SKEET MISTO CON BACOSI-ROSSETTI

Gabriele Rossetti e Diana Bacosi medaglia d’oro perché Italia Usa finisce 45-44 nella finale dello skeet misto di tiro a volo, questi due nostri grandi campioni aggiungono così il titolo in coppia a quelli che entrambi avevano vinto a livello individuale a Rio 2016 e confermano la straordinaria tradizione della specialità per l’Italia. Battere per un solo piattello gli Stati Uniti del mitico Vincent Hancock rende evidentemente tutto ancora più bello e soprattutto più significativo per un oro in questa gara inedita ma comunque di grande valore.

Olga Kharlan, oro e bronzo alle Olimpiadi/ L'ucraina: "In pedana pensando alle nostre truppe al fronte"

C’è stato un errore di Austen Jewell Smith nella prima serie di tiri che ha consegnato all’Italia un prezioso punto di vantaggio. Tutti perfetti nella seconda serie, nella terza arriva invece un errore di Diana Bacosi ma pure un altro piattello mancato da parte di Smith, lasciando così l’Italia sempre davanti di uno. Nella quarta serie sbaglia Smith per la terza volta lanciando così gli Azzurri sul +2, nella quinta ecco un errore di Bacosi ma pure lo sbaglio da parte di Hancock che così lascia immutato il distacco. Nell’ultima serie Gabriele Rossetti si può anche permettere il primo errore della sua pazzesca finale, poi è Bacosi a chiudere i conti per l’oro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: quattro finali oggi (lunedì 5 agosto)

SI COMINCIA

Sta per avere inizio la diretta Italia Usa per la finale skeet misto di tiro a volo, si tratta di un evento nuovo perché le gare miste nel tiro a volo sono state introdotte da Tokyo ma tre anni fa era toccato al trap, dove ricordiamo una storica medaglia d’argento per San Marino grazie a Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, battuti solamente dalla Spagna nel match per l’oro. Tornando allo skeet, il ricordo più bello è quello di Rio 2016 quando, come abbiamo già avuto modo di citare, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti diventarono entrambi campioni olimpici, vincendo le rispettive gare individuali – tra l’altro in campo femminile fu seconda Chiara Cainero, per completare il dominio totale dell’Italia.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Classifica, Italia e medaglie: dallo skeet l'oro numero 9! (oggi 5 agosto)

Adesso Bacosi e Rossetti potrebbero tornare campioni olimpici ma in coppia, sebbene di fronte ci sia una leggenda come Vincent Hancock, che ha vinto quattro ori olimpici individuali nelle ultime cinque edizioni, con l’eccezione appunto di Rio. Rossetti quindi può dire di essere stato l’unico a batterlo, speriamo che sia un ottimo precedente per la diretta Italia Usa per la finale skeet misto di tiro a volo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA USA FINALE SKEET MISTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Una finale con in palio l’oro per gli Azzurri, la diretta tv Italia Usa finale skeet misto dovrebbe avere ampio spazio su Rai Due – ma in caso di necessità naturalmente c’è Rai Sport -, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport e la diretta streaming video tramite la piattaforma Discovery Plus, mentre sito o app di Rai Play forniranno la visione gratuita per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA USA SKEET MISTO OLIMPIADI PARIGI 2024

PER L’ORO NEL TIRO A VOLO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 5 AGOSTO)

Una medaglia è già certa ma adesso si può andare a caccia del metallo più nobile con la diretta Italia Usa finale skeet misto di tiro a volo alle Olimpiadi Parigi 2024, che sarà in programma indicativamente alle ore 15.30 (appena a seguire la finale per il bronzo che sarà alle 15.00) di oggi pomeriggio, lunedì 5 agosto, presso il centro di tiro di Chateauroux. Si tratta della finale per l’oro tra le due migliori coppie delle qualificazioni, per cui naturalmente per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti è già matematicamente certo almeno l’argento, ma sfideranno Austen Jewell Smith e Vincent Hancock per mettersi al collo la medaglia d’oro.

La diretta Italia Usa ci offrirà una sfida stellare: tra gli americani spicca soprattutto Vincent Hancock, il cui palmares è formidabile e ha già vinto l’oro individuale anche in queste Olimpiadi Parigi 2024, ma la nostra coppia non è da meno. Diana Bacosi è stata oro a Rio de Janeiro 2016 e argento a Tokyo 2020, quindi questa sarà la terza edizione consecutiva dei Giochi Olimpici sul podio per lei, il capolavoro fu otto anni fa in Brasile, quando Gabriele Rossetti infatti vinse la gara maschile. Oggi potrebbero tornare sul podio più alto, davvero in coppia: non vediamo l’ora di seguire la diretta Italia Usa per la finale skeet misto di tiro a volo!

DIRETTA ITALIA USA FINALE SKEET MISTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta Italia Usa per la finale skeet misto di tiro a volo, dobbiamo dire che è già stata fondamentale la fase di qualificazione, nella quale erano in lizza 15 coppie: le prime due accedevano alla finale per l’oro, la terza e la quarta a quella per il bronzo, per le altre il sogno è già finito. Quindi Diana Bacosi e Gabriele Rossetti hanno già fatto almeno metà del lavoro e lo hanno svolto nel migliore dei modi, con un meraviglioso punteggio di 149/150, con 74/75 per Bacosi e 75/75 per un perfetto Rossetti.

Curiosamente, anche Hancock è stato perfetto con 75/75, mentre Smith ha commesso un paio di errori, chiudendo a 73/75 per un totale di 148/150, comunque sufficienti agli Stati Uniti per raggiungere il secondo posto ed essere a loro volta ammessi alla finale per la medaglia d’oro, lasciando la Cina e l’India a lottare per il bronzo. La medaglia è certa per Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, ma ora c’è a portata di mano la gloria, quindi ci apprestiamo a vivere la diretta Italia Usa per la finale skeet misto di tiro a volo…