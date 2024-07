DIRETTA ITALIA USA: SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE

Purtroppo siamo già in difficoltà dopo una sola partita disputata, la diretta Italia Usa vede il Setterosa ancora fermo al palo nel torneo di pallanuoto femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, nel girone B presso la piscina del Paris Aquatic Centre alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 31 luglio. Le ragazze del c.t. Carlo Silipo purtroppo hanno cominciato il loro cammino perdendo per 9-8 contro la Francia padrona di casa, avversario onestamente sulla carta non irresistibile, per cui adesso non possono più guardare in faccia nessuno.

Parlando della diretta Italia Usa, servirebbe un’impresa come quella messa a segno l’anno scorso dal Setterosa nei quarti dei Mondiali 2023 a Fukuoka, quando fu proprio l’Italia a spezzare la “dittatura” sportiva degli Stati Uniti sulla pallanuoto femminile. In effetti, nemmeno per le americane tutto è perfetto: gli Usa hanno debuttato travolgendo per 15-6 la Grecia, ma poi hanno perso per 13-11 contro la Spagna, a questo punto favorita per il primo posto. Cosa ci dirà la fondamentale diretta Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre in questa prima fase del torneo di pallanuoto, il canale di riferimento per la diretta tv Italia Usa potrebbe essere Rai Sport, numero 58 del telecomando, più che Rai Due. Per gli abbonati, le indicazioni sono invece naturalmente per i canali di Eurosport, mentre la diretta streaming video Italia Usa sarà per tutti con sito o app di Rai Play, mentre un abbonamento a Discovery Plus vi offre la possibilità di seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA USA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

ITALIA USA PALLANUOTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già illustrato il significato della diretta Italia Usa, purtroppo infatti il Setterosa si trova già in una situazione complicata per il torneo di pallanuoto femminile. Di per sé la formula è molto “tollerante”, perché si tratta di due gironi da cinque e si qualificano per i quarti di finale le prime quattro di ciascun gruppo. Tuttavia la sconfitta contro la Francia determina che non è più così scontato nemmeno il traguardo minimo: ci potremmo giocare tutto contro la Grecia dopodomani, ma naturalmente un successo contro gli Usa ci rilancerebbe verso prospettive più rosee.

Nei quarti le prime sfideranno le quarte e le seconde affronteranno le terze: la speranza è quella di non ridurci ad avere già proprio il quarto posto come obiettivo massimo, ma sarà la partita contro gli Stati Uniti a delineare meglio le nostre prospettive. Le americane sono favorite, ma non sono più il “mostro” di pochi anni fa, come lo stesso Setterosa ha già dimostrato: basterà per avere speranze di vittoria? Il verdetto arriverà naturalmente dalla diretta Italia Usa…