DIRETTA ITALIA USA STREAMING: IL DEBUTTO DEL SETTEBELLO

Il debutto olimpico ha sempre un fascino speciale e di conseguenza siamo davvero curiosi di seguire la diretta Italia Usa, prima partita per il nostro Settebello nel torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi Parigi 2024, per la precisione nel girone A presso la piscina del Paris Aquatic Centre alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 luglio. I ragazzi del c.t. Sandro Campagna sono molto attesi, come è normale che sia per una squadra che agli ultimi Mondiali è arrivata in finale e si è dovuta “accontentare” della medaglia d’argento perché sconfitta dalla Croazia solamente ai tiri di rigore, quindi l’obiettivo è molto alto anche ai Giochi Olimpici, da cominciare con il piede giusto fin dalla diretta di Italia Usa.

Può essere doveroso un accenno alla formula del torneo: partecipano 12 squadre, divise in due gironi da sei. Le prime quattro di ogni gruppo avranno accesso ai quarti di finale, dove le prime sfideranno le quarte e le seconde affronteranno le terze per aprire la fase ad eliminazione diretta, che poi naturalmente prevederà semifinali e finali. Insomma, fin da subito vincere sarà fondamentale per garantirsi in primis la qualificazione ma anche un tabellone meno difficile verso la zona medaglie, che deve essere l’obiettivo del Settebello, argento in due degli ultimi tre Mondiali. Gli Usa sono una buona squadra ma sulla carta inferiore, però bisognerà far rispettare il pronostico nella diretta Italia Usa…

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo i canali di riferimento per la diretta tv Italia Usa: in chiaro, in base alle esigenze di palinsesto, potrebbe esserci spazio su Rai Due oppure in alternativa ci sarà almeno il canale tematico Rai Sport, al numero 58 del telecomando. Per gli abbonati, attenzione naturalmente ai canali di Eurosport, che trasmettono i Giochi Olimpici. Quanto invece alla visione in diretta streaming video Italia Usa, ecco per tutti sito o app di Rai Play, oppure tramite abbonamento anche Discovery Plus, la casa integrale delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA USA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA ITALIA USA STREAMING: GLI AZZURRI DI CAMPAGNA

Abbiamo capito quindi che sarebbe importante ottenere una vittoria nella diretta Italia Usa per non complicarci la vita fin dalla partenza delle Olimpiadi Parigi 2024, in un gruppo che poi comprende anche gli iridati della Croazia, il Montenegro, la Romania e la Grecia e di conseguenza è interamente europeo ad eccezione proprio della Nazionale degli Stati Uniti – d’altronde la pallanuoto maschile è uno sport nel quale la supremazia europea è praticamente totale, con nove partecipanti su dodici al torneo olimpico che arrivano dal Vecchio Continente.

Il Settebello sarà formato dai tredici giocatori convocati dal c.t. Sandro Campagna, con lo zoccolo duro della Pro Recco rappresentato da Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti, che formano quindi più della metà dell’Italia della pallanuoto, ai quali si aggiungono Tommaso Gianazza, che è esordiente in grandi competizioni e lo fa subito alle Olimpiadi, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia ed Edoardo Di Somma. Speriamo che molti di loro possano ergersi a protagonisti fin dalla diretta di Italia Usa…