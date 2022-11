Diretta Italia Usa/ Streaming video Rai: i quarti di Coppa Davis 2022! (tennis)

DIRETTA ITALIA USA: I QUARTI DI COPPA DAVIS 2022!

Italia Usa è in diretta da Malaga, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 24 novembre: si gioca il quarto di finale della Coppa Davis 2022, siamo su superficie dura e campi indoor e avremo tre sfide che, disputate tutte oggi, ci daranno il nome della nazionale che si qualificherà alla semifinale. Ormai conosciamo la nuova formula della Coppa Davis; a settembre si sono disputati i gironi che erano sostanzialmente validi per gli ottavi, l’Italia li ha superati nelle sfide contro Croazia, Argentina e Svezia e ora l’accoppiamento ci porta in dote gli Stati Uniti. Scenario noto: bisogna vincere due dei tre match per proseguire e andare in semifinale.

Il problema è che la sfortuna ci si è accanita contro: prima Jannik Sinner ha dato forfait a causa di un infortunio, poi per lo stesso motivo anche Matteo Berrettini (inizialmente convocato da Filippo Volandri) ha dovuto alzare bandiera bianca. Dunque la diretta di Italia Usa sarà giocata dagli azzurri senza i due migliori singolaristi: nel quarto di Coppa Davis 2022 le nostre speranze saranno riposte in Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Vedremo cosa succederà, intanto prima che i match prendano il via possiamo fare qualche considerazione sui temi principali che ci accompagneranno attraverso questa Italia Usa che si gioca a Malaga.

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2022

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita anche in chiaro: è infatti Rai Sport + HD, canale al numero 58 del vostro telecomando, a fornire le immagini dei quarti di finale della Coppa Davis 2022. Ci sarà qui la possibilità di mobilità attraverso il sito e l’app ufficiale di Rai Play, ma va ricordato che questi match saranno garantiti anche dalla televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder).

Per la diretta streaming video vi dovrete affidare all’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), infine l’appuntamento su SuperTennis e il relativo sito SuperTennix, mentre per tutte le informazioni utili sulle sfide di Coppa Davis potrete consultare liberamente il sito ufficiale della manifestazione, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Italia Usa per i quarti di Coppa Davis 2022 bisogna ovviamente partire dalle assenze azzurre: chiaramente un match affrontato con Sinner e Berrettini sarebbe stato ben diverso, anzi possiamo pacificamente affermare che con i due big sul campo saremmo stati tra i grandi favoriti per vincere il titolo. Così invece l’Italia perde parecchio del proprio potenziale: certo abbiamo un Musetti in grande crescita (che però ha fatto flop alle Atp Next Gen, anche se il contesto è ben differente da quello attuale) e un Sonego che se in giornata può fare male a chiunque.

Tuttavia è inevitabile che il doppio forfait possa risultare determinante. Gli Stati Uniti poi si presentano ai quarti di Coppa Davis con Taylor Fritz, reduce dalla semifinale delle Atp Finals, e un Frances Tiafoe che quando sente aria di battaglia si esalta; possiamo dire che nei due singolari siano gli Usa a essere favoriti, ma la possibilità di andare sul risultato di 1-1 è certamente concreta così come anche quella di sbrigare la pratica dopo i primi due match. Staremo a vedere: la grande speranza è quella di raggiungere la semifinale di Coppa Davis 2022, il campo ci fornirà la sua risposta…

