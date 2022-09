DIRETTA ITALIA SVEZIA/ Coppa Davis 2022 video streaming Rai: nella storia del torneo

DIRETTA ITALIA SVEZIA: NELLA STORIA DELLA COPPA DAVIS

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Svezia per la Coppa Davis 2022, diamo adesso uno sguardo alla storia di queste due Nazionali nel celebre torneo di tennis. La Svezia è una potenza della Coppa Davis, anche se la sua gloria comincia ad essere un po’ datata: infatti gli scandinavi hanno vinto sette volte, nelle edizioni 1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997 e 1998, senza dimenticare altre cinque finali raggiunte negli anni 1983, 1986, 1988, 1989 e 1996.

L’Italia invece ha vinto la sua unica Coppa Davis nel 1976 contro il Cile, una finale che è entrata nella storia per più di un motivo; gli Azzurri dell’epoca d’oro del nostro tennis giocarono poi altre tre finali di Coppa Davis nel 1977, 1979 e 1980, ma purtroppo queste terminarono con altrettante sconfitte, come in precedenza le finali del 1960 e 1961 e successivamente quella del 1998 proprio contro la Svezia, per un totale di sette finali ma purtroppo una sola Coppa Davis vinta per l’Italia, entrambe sono ancora a caccia della prima finale nel XXI secolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA SVEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2022

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati di Coppa Davis, perché la diretta tv di Italia Svezia sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Due, sarà la televisione di stato a occuparsi del match degli azzurri nel girone delle finali di Coppa Davis 2022 e, naturalmente, ci sarà la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi grazie a Rai Play. L’alternativa è Sky Sport Uno, canale 201 del decoder ma chiaramente riservato agli abbonati; in questo caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine, altro appuntamento in chiaro sulla web-tv federale SuperTennis, disponibile in mobilità sul portale www.supertennix.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SVEZIA COPPA DAVIS 2022 SU RAIPLAY

ITALIA SVEZIA: OBIETTIVO QUARTI!

Italia Svezia è il nostro terzo match di Coppa Davis 2022: si gioca sempre in diretta alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, domenica 18 settembre a partire dalle ore 15:00. Per gli azzurri il gruppo A è iniziato nel migliore dei modi: il 3-0 alla Croazia ha permesso alla nostra nazionale non solo di vendicare il pesante ko dello scorso anno ma anche – soprattutto, guardando all’aspetto pratico – di ottenere il primo posto in classifica. Lo avevamo detto mercoledì: vincere ogni singolo match sarebbe stato importante in termini di qualificazione ai quarti, questo è ottenuto e adesso possiamo fare il passo probabilmente decisivo per procedere verso il titolo.

La Svezia ha esordito alla grande, battendo l’Argentina non senza sorprese: guidata dai fratelli Mikael e Elias Ymer, è una nazionale storica che però da tempo non frequenta più il grande tennis pur avendo mostrato di poter tornare in auge quanto prima, con il talento dei due sopra citati e un movimento che comunque non ha mai smesso di ricercare la gloria passata (che è stata anche semi-inarrivabile, basti pensare a certi nomi); aspettando che il tier di Coppa Davis 2022 prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

DIRETTA ITALIA SVEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Svezia sarà quindi un’occasione per i quarti di finale di Coppa Davis 2022: gli azzurri, non possiamo nasconderci dietro un dito, sono arrivati a giocarsi questo girone nella consapevolezza di poter vincere quel trofeo che manca ormai da tantissimi anni. Mai come in epoca recente la nazionale italiana di tennis maschile ha avuto questo talento: Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno giocato i quarti di finale agli Us Open della scorsa settimana, il romano ha già una finale a Wimbledon ed entrambi sono stati nella Top 10 del ranking Atp, ora molto vicina.

La Svezia come detto insegue la gloria passata, e chiaramente non stiamo parlando esclusivamente di Bjorn Borg che, anzi, rappresenta la punta dell’iceberg; andrebbero citati anche i vari Stefan Edberg e Mats Wilander, quest’ultimo battuto da Paolo Canè in una epica sfida proprio di Coppa Davis che ancora oggi rientra nell’immaginario collettivo italiano per spiegare quanto possa essere affascinante questa competizione. Inutile nascondersi dietro un dito: nella diretta di Italia Svezia per la Coppa Davis 2022 siamo nettamente favoriti, e dunque dovremo far valere questo pronostico per andare a prenderci i quarti di finale.











