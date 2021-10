Diretta/ Juve Stabia Acr Messina streaming video tv: Vespe in crisi (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA ACR MESSINA: PARTITA COMBATTUTA!

Juve Stabia Acr Messina, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Vespe sempre più in crisi dopo il ko nel turno infrasettimanale contro il Monopoli, terza sconfitta consecutiva con i campani che hanno dimostrato di non aver tratto giovamento nemmeno dall’avvicendamento in panchina tra Novellino e Imbimbo. Che a sua volta è stato sostituito da Stefano Sottili, che esordirà dunque sulla panchina della Juve Stabia in questa sfida.

L’Acr Messina, passato a sua volta sotto la guida di Eziolino Capuano, dopo il colpaccio di Potenza nel turno infrasettimanale ha compiuto un altro passo in avanti pareggiando senza reti in casa contro la Vibonese, con i peloritani quintultimi a -2 proprio dalla Juve Stabia. Il 21 agosto scorso i siciliani sono già passati allo stadio “Menti”, vincendo 2-3 il match di Coppa Italia. Il 14 settembre 2016 le Vespe hanno invece vinto l’ultimo precedente casalingo di campionato contro il Messina con il punteggio di 2-1.

DIRETTA JUVE STABIA ACR MESSINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Acr Messina non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA ACR MESSINA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Acr Messina, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Troest, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Altobelli, Rizzo; Bentivegna, Eusepi, Panico. Risponderà l’Acr Messina allenato da Ezio Capuano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lewandowski; Mikulic, Carillo, Morelli; Simonetti, Damian, Fofana, Fazzi, Sarzi; Adorante, Vukusic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Acr Messina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.



