Diretta/ Juve Stabia Avellino streaming video tv: a caccia di risposte (Serie C)

Juve Stabia Avellino, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Squadre già a caccia di risposte, le ambizioni delle due compagini campane alla vigilia di questo campionato erano già importanti. La Juve Stabia ha puntato su un allenatore navigato come Novellino ma la realtà del girone C si è prospettata immediatamente complicata: 1-1 in rimonta contro la coriacea Fidelis Andria, neopromossa ma capace di colpire subito e poi tenere in bilico la partita.

Ha faticato anche l’Avellino, che ha rischiato il ko interno contro il Campobasso, rimontando sull’1-1 solo nei minuti finali. Irpini che l’anno scorso hanno cercato di mantenere i ritmi infernali della Ternana senza successo, quindi si sono lanciati nei play off perdendo una tiratissima doppia sfida contro il Padova in semifinale. Servirà continuità in un girone meridionale ricchissimo di realtà importanti, gli scontri diretti saranno decisivi e in questo senso la sfida odierna sarà già strategicamente di gran valore.

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Avellino è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AVELLINO

Le probabili formazioni di Juve Stabia Avellino, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà il squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Donati, Caldore, Tonucci, Rizzo; Schiavi, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Della Pietra Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Forte; Ciancio, L. Silvestri, Sbraga, Mignanelli; Mastalli, Bove, D’Angelo; Carriero, Kanouté; Plescia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



