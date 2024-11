DIRETTA JUVE STABIA BRESCIA, TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta Juve Stabia Brescia, facciamo un tuffo nella storia di questa partita, che in realtà ha una lunghissima tradizione, dal momento che la prima volta risale addirittura al 4 novembre 1951. Ci sono state tuttavia anche lunghissime interruzioni, per cui in totale si arriva esattamente a dieci partite, il cui bilancio è di sei vittorie per il Brescia, tre pareggi e un solo successo per la Juve Stabia, per 1-0 in casa nel giorno di Ferragosto del 1999, in Coppa Italia.

Dominio praticamente totale da parte quindi delle Rondinelle lombarde, in particolare spicca il fatto che sei partite sono state giocate tra il 2011 e il 2014, quando Juve Stabia e Brescia si trovarono per ben tre campionati consecutivi in Serie B: in questo periodo il bilancio è di quattro vittorie per il Brescia più due pareggi. L’ultima volta è stata il 25 maggio 2014, con un perentorio 4-1 casalingo allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, poi per un decennio non si è più giocato e oggi torna questa partita fra due squadre i cui rispettivi stadi sono entrambi dedicati a campioni del Grande Torino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA JUVE STABIA BRESCIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdervi neanche un minuto della diretta Juve Stabia Brescia dovrete collegarvi con DAZN che trasmetterà in esclusiva questo match. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi lo svolgimento del match con aggiornamenti costanti.

TRE PUNTI PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

La Serie B entra nel vivo anche sabato 23 novembre con la diretta Juve Stabia Brescia valida per la quattordicesima giornata e in campo alle 15,00. La sfida sarà tra due squadre che stanno vivendo un momento di forma complicato ma si stanno giocando i playoff.

La Juve Stabia sta affrontando un periodo di grandi difficoltà con la vittoria che manca da cinque partite e, nell’ultima giornata, è anche arrivato un pesante 0 a 3 contro lo Spezia. Anche il Brescia ha perso l’ultima partita subendo gol al 95esimo dopo aver rimontato due gol al Cosenza tra le mura amiche.

JUVE STABIA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche quelle che potrebbero essere le probabili formazioni in vista della partita. La Juve Stabia di di Pagliuca si presenterà ancora con la difesa a tre con Varnier, Folino e Ruggero a formare il trio. Fortini e Floriani saranno i due esterni con un tridente dove Adorante ha il posto assicurato con Maistro e uno tra Artistico e Mosti a completare.

Continua con il 4-3-1-2, invece, il Brescia di Maran che non sarà in panchina dopo il rosso contro il Cosenza e non avrà a disposizione un Adorni squalificato al centro della difesa. Al fianco di Cistana ci sarà quindi Papetti che completerà la difesa con Corrado e Jallow terzini. Olzer giocherà sulla trequarti a sostegno delle due punte che saranno Juric e Borrelli.

JUVE STABIA BRESCIA, LE QUOTE

Passiamo anche all’analisi delle quote della diretta Juve Stabia Brescia andando ad approfondire le proposte di Sisal. I campani partono favoriti con l’1 a 2,25 contro il 2 per gli ospiti che sale fino a 3,40 e il pareggio X che si ferma a 3,00.