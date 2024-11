Gara dalle ricchissime emozioni allo Stadio Rigamonti, visto il risultato finale tra Brescia e Cosenza di 2-3. Il primo tentativo della sfida è del team bresciano, il quale ci prova con il colpo di testa debole di Olzer: Macai para senza problemi. La squadra di Massimiliano Alvini, invece, comincia ad a guadagnare campo e tenta di segnare prima con Kouan e poi con Mazzocchi, ma entrambi i tentativi non centrano la porta delle ‘rondinelle’.

Poco prima della mezz’ora, esattamente al 27′, sempre Olzer si trova a tu per tu con Micai, ma si fa recuperare dalla difesa cosentina. Il Cosenza passa in vantaggio sette minuti con la girata a volo di Zilli, servito da Florenzi. Il Brescia, dopo il gol subito, cerca la rete del pareggio, ma al 44′ al team calabrese viene assegnato un penalty per il fallo di Verreth ai danni di Ricciardi.

Dagli undici metri si presenta Mazzocchi che segna, riuscendo a spiazzare Lezzerini. Lo stesso Mazzocchi sfiora il terzo gol ad inizio della seconda frazione di gara, ma l’estremo difensore bresciano questa volta si fa trovare pronto. Il Cosenza continua ad attaccare e riesce ad essere pericoloso per ben due volte con Florenzi.

VIDEO BRESCIA COSENZA, SUCCESSO DEGLI UOMINI DI ALVINI PER 2-3

Il Brescia, però, non demorde e al 77′ riesce a dimezzare il proprio vantaggio con il pallonetto di Bjarnason ai danni di Micai. Una volta riaperta la partita, la squadra di Rolando Maran continua ad attaccare, riuscendo a pareggiare con Bianchi. La partita del Rigamonti sembra incanalarsi verso il risultato di parità, ma il Cosenza strappa tre punti fondamentali al quinto minuto di recupero con Charlys.

Con questo successo, considerando i 4 punti di penalizzazione, il team calabrese riesce infatti a compiere un importante salto in classifica. Il Cosenza di Massimiliano Alvini, infatti, è ora dodicesimo in classifica a 14 punti in compagnia di altre squadre. Per il Brescia, invece, questo è stato un brutto ko in ottica play-off.

I bresciani, infatti, sono sì sempre ottavi con 17 punti, ma con una vittoria potevano sicuramente compiere un gran salto in classifica. Nel prossimo turno, che arriverà dopo la sosta di metà novembre, il Brescia giocherà in trasferta contro la Juve Stabia. Mentre il Cosenza ospiterà il Modena.

VIDEO BRESCIA COSENZA, GOL E HIGHLIGHTS