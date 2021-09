Diretta/ Juve Stabia Campobasso streaming video tv: reduci da un tris (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA CAMPOBASSO: PADRONI DI CASA FAVORITI?

Juve Stabia Campobasso, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono reduci da brillanti tris in trasferta. La Juve Stabia ha vinto 1-3 un casa della Vibonese dopo due pareggi contro Fidelis Andria e Avellino: è stata la prima performance davvero convincente per le Vespe dall’arrivo di Walter Novellino in panchina, con la squadra che sembra progressivamente assorbire idee e dettami dell’esperto tecnico.

Diretta/ Monterosi Tuscia Campobasso (risultato finale 2-3): accorcia Polito

Il Campobasso è tornato invece alla vittoria tra i professionisti grazie al 2-3 in casa dell’altra matricola Monterosi Tuscia. Un successo importante per i Lupi anche dal punto di vista psicologico, dopo la sconfitta interna contro il Taranto che aveva lasciato l’amaro in bocca ai molisani per le tante occasioni da gol sciupate. Pochi i precedenti in campionato, nel 1970 vittoria delle Vespe a Castellammare di misura, 1-0, l’8 ottobre 2000 nel campionato di Serie C/2 fu il Campobasso ad espugnare il “Menti” sempre col punteggio di misura, 0-1.

Diretta/ Vibonese Juve Stabia (risultato finale 1-3): tris di Evacuo!

DIRETTA JUVE STABIA CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Campobasso è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CAMPOBASSO

Le probabili formazioni di Juve Stabia Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Donati, Caldore, Tonucci, Rizzo; Schiavi, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Bentivegna. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini, Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan, Tenkorang, Bontà, Candellori, Parigi, Emmausso, Liguori.

Diretta/ Juve Stabia Avellino (risultato finale 0-0): parità nel derby campano

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA