DIRETTA/ Juve Stabia Fidelis Andria video streaming tv: meglio le Vespe nello storico

DIRETTA JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Juve Stabia Fidelis Andria ci parla di parecchi precedenti: non tutti sono recenti, ma comunque ne troviamo un totale di 13 dal 1996 allo scorso agosto (1-1 al Degli Ulivi). Il quadro generale ci parla di 6 vittorie delle Vespe, mentre l’Andria si è imposta in appena due occasioni; una di queste, l’unica, è quella del gennaio 1997 che nel girone B di Serie C1 aveva sancito un successo al Romeo Menti, dunque in trasferta.

I gol li avevano segnati Renato Olive, in seguito ottimo centrocampista in Serie A con il Perugia, e Mario Lemme; l’altra vittoria è un 2-1 interno nel dicembre di cinque anni fa. La Juve Stabia è imbattuta contro la Fidelis Andria da 4 partite, nelle quali ha vinto due volte e sempre in casa (il successo esterno manca ai gialloblu dall’ottobre 2010): il 23 dicembre 2017 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta sul terreno di gioco del Menti e le Vespe si sono imposte con un netto 3-0, sbloccando nel primo tempo con Luigi Canotto e allungando nella ripresa grazie ai gol di Daniele Paponi (rigore) e Simone Simeri. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA: I PUNTI DELLA SVOLTA?

Juve Stabia Fidelis Andria, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Voglia di riscatto per entrambe le formazioni, la Juve Stabia continua a vivere una stagione di alti e bassi ed è caduta sul campo della Virtus Francavilla dopo aver battuto il Potenza in casa, con le Vespe che stanno alternando cadute esterne a vittorie tra le mura amiche.

La Fidelis Andria ha perso a sua volta in casa il derby pugliese contro il Monopoli, incassando così la terza sconfitta consecutiva in campionato. Biancazzurri quartultimi con il Potenza a quota 15 punti ma distanti 5 lunghezze dal Monterosi quintultimo, ritrovarsi staccati sarebbe pesante anche dal punto di vista psicologico. Il 23 dicembre 2017 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta a Castellammare con una vittoria per 3-0 della Juve Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Cinaglia, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Berardocco, Altobelli, Rizzo; Panico, Eusepi. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Ciro Ginestra con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Sabatino, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Casoli, Zampano; Bubas, Tulli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



