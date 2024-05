Diretta Juve Stabia Mantova/ Streaming video tv: virgiliani vivi? (Supercoppa Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA JUVE STABIA MANTOVA: LA SECONDA DI SUPERCOPPA!

Siamo davvero vicini alla diretta di Juve Stabia Mantova, partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 11 maggio 2024: allo stadio Romeo Menti va in scena il secondo match della Supercoppa Serie C 2023-2024, di fatto il torneo che, organizzato con il round robin, stabilisce la squadra vincitrice del campionato di terza divisione tra le tre che hanno ottenuto la promozione con il primo posto nel girone. All’esordio il Mantova ha perso in casa contro il Cesena: dunque torna in campo una settimana più tardi e lo fa chiaramente in trasferta, poi la chiusura sarà al Manuzzi tra i romagnoli e la Juve Stabia.

A proposito dei campani, bisogna dire che questa squadra ha vinto il girone C comandandolo di fatto dall’inizio alla fine, e riuscendo a rendere ininfluente un lieve calo in dirittura d’arrivo, anche perché alle sue spalle le concorrenti si sono sottratte punti a vicenda. Adesso sarà molto interessante stabilire se la diretta di Juve Stabia Mantova toglierà ai virgiliani la possibilità di vincere la Supercoppa Serie C o se invece resterà tutto aperto tra le tre squadre in vista dell’ultima giornata, per il momento studiamo le scelte degli allenatori per questa partita andando a indagare approfonditamente sulle probabili formazioni al Romeo Menti.

JUVE STABIA MANTOVA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chi volesse assistere alla diretta tv di Juve Stabia Mantova dovrà avere a disposizione un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare, perché la partita valida per la Supercoppa di Serie C sarà garantita su Sky Sport 252, e in aggiunta come sempre i clienti di Sky Sport potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi perché potrà essere attivato con l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili, vale a dire PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA MANTOVA

Guido Pagliuca si affida al 4-2-3-1 per l diretta Juve Stabia Mantova, ma sono da capire le scelte: chiaramente potrebbe esserci turnover in una rosa davvero ampia, in porta ballottaggio Signorini-Demba Thiam con Folino e Bellich difensori centrali, Andreoni e Mignanelli se la giocano con La Rosa e D’Amore per le fasce laterali. In mezzo ecco Gerbo, Pierobon e Romeo che potrebbero essere titolari; Mosti o Garau alle spalle dei due attaccanti, qui Piscopo mette in discussione la titolarità di Adorante e Candellone che sulla carta sarebbero i favoriti.

Può cambiare Davide Possanzini rispetto alla sconfitta di domenica scorsa: nel suo 3-5-2 Sonzogni può fare il portiere con almeno De Maio a prendere il posto di uno dei difensori, magari Trimboli con la conferma di Brignani e Redolfi. Bragantini e Giacomelli sulle fasce partendo dal centrocampo, poi in mezzo possibile conferma per Burrai ma stavolta con Muroni e Argint, davanti a formare il tandem d’attacco Galuppin e Mensah vengono insidiati da Debenedetti, in gol dalla panchina contro il Cesena, e Monachello che sono alternative più che valide.

PRONOSTICO E QUOTE

Per completare la nostra analisi sulla diretta di Juve Stabia Mantova, non ci resta che dare uno sguardo anche alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico sulla seconda partita della Supercoppa di Serie C. Il fattore campo e il verdetto della prima partita determinano un vantaggio per la Juve Stabia, per cui il segno 1 è quotato a 2,05. Si arriverebbe poi a quota 3,15 in caso di pareggio e quindi di segno X; un colpaccio dei virgiliani infine varrebbe 3,55 volte la posta in palio sul segno 2, che determinerebbe un rilancio del Mantova in questo accattivante triangolare di fine stagione fra le vincitrici dei gironi di Serie C.

