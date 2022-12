Diretta/ Juve Stabia Gelbison streaming video tv: vespe “scottate” (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA GELBISON: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Gelbison, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Dopo un periodo positivo coinciso con un’importante ascesa in classifica la Juve Stabia ha subito una scottante sconfitta esterna sul campo dell’Audace Cerignola nel posticipo di lunedì scorso, perdendo 4-2 ma mantenendo comunque il quarto posto solitario in classifica.

La Gelbison in classifica si trova a metà del guado, a +2 rispetto alla zona play out e a -3 dalla zona play off, con i cilentani che dopo quattro pareggi consecutivi sono però crollati in casa nell’ultimo impegno disputato, subendo un pesante 1-5 interno dal Monopoli. Nel match d’andata la Juve Stabia ha vinto in quella che è stata la prima storica sfida della Gelbison tra i professionisti, vincendo 1-3 in casa della formazione cilentana.

JUVE STABIA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Potenza, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà la Gelbison allenata da Fabio De Sanzo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: D’Agotino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Savini, Foresta, Fornito, Uliano, Onda, De Sena, Sane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA GELBISON

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











