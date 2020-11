Diretta/ Juve Stabia Palermo (Serie C) streaming video e tv: posticipo tra big

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO: PADRONI DI CASA IN CERCA DI RIVINCITA!

Juve Stabia Palermo, diretta dal signor Carella di Bari, giovedì 12 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone C del campionato di Serie C. Posticipo del giovedì che chiuderà il turno infrasettimanale, posticipo tra big anche se al di là delle importanza delle piazze, campani e siciliani stanno vivendo un avvio differente. Resta sesta in classifica la Juve Stabia pur dopo la sconfitta sul campo del Bari, secondo ko nelle ultime tre partite di campionato per le Vespe che finora però sono riuscite a dare il meglio tra le mura amiche. Il Palermo ha pareggiato 1-1 il derby col Catania pur con soli undici giocatori di movimento disponibili, col tecnico Boscaglia che spera di recuperare almeno qualche elemento con l’emergenza Covid che non ha davvero dato tregua alla formazione rosanero dall’inizio di questa stagione.

DIRETTA JUVE STABIA PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Palermo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PALERMO

Le probabili formazioni di Juve Stabia Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pasquale Padalino con un 4-3-3: Tomei; Garattoni, Allievi, Codromaz, Rizzo; Bardarocco, Scaccabarozzi, Mastalli; Orlando, Bubas, Romero. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto Boscaglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Corrado; Martin (Broh), Odjer; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Juve Stabia e Palermo offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 1.45, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 4.00 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 6.00.



