Diretta/ Juve Stabia Picerno streaming video tv: vespe frenate (Serie C)

Juve Stabia Picerno, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C. Vespe frenate nella loro corsa verso il vertice della classifica dall’ultima sconfitta in casa del Crotone, big match fallito che poteva potenzialmente lanciare i campani verso il vertice. L’ostacolo del primo turno di Coppa Italia è stato poi superato dai gialloblu con la vittoria sull’Audace Cerignola.

Il Picerno ha perso ai calci di rigore il suo impegno di Coppa Italia sul campo del Foggia, in campionato però i lucani hanno raccolto solo 2 punti negli ultimi 4 impegni disputati, con l’ultimo scivolone subito in casa contro il Monopoli. Nella scorsa stagione a Castellammare di Stabia, nel match disputato il 17 ottobre 2021, il Picerno ha espugnato lo stadio Menti battendo la Juve Stabia col punteggio di 2-3.

JUVE STABIA PICERNO DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Picerno, sabato 8 novembre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Picerno, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Barosi, Maggioni, Caldore, Cinaglia, Dell’Orfano, Altobelli, Ricci, Guarracino, Bentivegna, Pandolfi, Scaccabarozzi. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Novella, Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra; Kouda, Dettori, Pitarresi; Golfo, Santarcangelo, Esposito.

JUVE STABIA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











