Diretta/ Juve Stabia Taranto, streaming video tv: vespe per l’allungo decisivo (Serie C, 11 marzo 2024)

DIRETTA JUVE STABIA TARANTO, NONA SINFONIA ROSSOBLU?

La diretta Juve Stabia Taranto, in programma lunedì 11 marzo alle ore 20:45, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu hanno ripreso a macinare punti vincendo tutte e tre le ultime partite: 1-0 alla Turris, sempre 1-0 alla Casertana e infine un perentorio 3-1 in trasferta contro il Latina.

Video/ Latina Juve Stabia (1-3) gol e highlights: la capolista espugna anche il Francioni (7 marzo 2024)

Anche il Taranto è in un periodo straordinario di forma con ben otto partite consecutive da imbattuti, alternando perfettamente quattro pareggi e quattro vittorie. I segni X sono stati collezionati con Benevento, Audace Cerignola, Crotone e Turris mentre i successi contro Monterosi Tuscia, Giugliano, Catania e Virtus Francavilla.

Diretta/ Latina Juve Stabia (risultato finale 1-3) video streaming: la chiude Meli (Serie C, 7 marzo 2024)

JUVE STABIA TARANTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juve Stabia Taranto sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Juve Stabia Taranto sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

JUVE STABIA TARANTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Taranto vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Thiam, difesa a quattro composta da Andreoni, Bellich, Bachini e Mignanelli. A centrocampo spazio per Meli, Leone e Buglio con Piscopo, Candellone e Adorante in avanti.

Diretta/ Taranto Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): Fabbro al novantesimo! (Serie C, 6 marzo 2024)

Il Taranto replica con l’assetto tattico 3-4-3- Tra i pali Vannucchi, difeso qualche metro più avanti dal trio Luciani, Miceli e Riggio. Valietti e Panico agiranno da esterni con Matera e Zonta in mediana. In attacco il tridente sarà formato da Kanoute, De Marchi e Orlando.

JUVE STABIA TARANTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Taranto favorita la squadra di casa a 1.72. Secondo Goldbet, il 2 è dato a 5 mentre la X del pareggio a 3.10.

L’Over 2.5, vale a dire almeno 3 gol nell’intera gara, è quotato a 2.70 con l’Under a 1.40. Il Gol è a 2.50, No Gol invece a 1.47.

