Diretta/ Juventus Atalanta Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Inizierà fra pochissimi minuti Juventus Atalanta Primavera, noi allora andiamo a curiosare nella storia recente di questa partita, che è naturalmente molto interessante. Gli ultimi dieci precedenti di Juventus Atalanta Primavera, infatti, sono stati giocati tutti da sabato 19 maggio 2018 in poi e vedono l’Atalanta Primavera in vantaggio, grazie a cinque vittorie nerazzurre più due pareggi a fronte di tre successi per i bianconeri. Non solo: l’Atalanta ha ottenuto anche due vittorie di portata nettissima, cioè un 5-0 casalingo e pure un trionfo 1-5 in casa della Juventus.

Lo scorso campionato tuttavia ha raccontato una storia particolare: doppia vittoria per l’Atalanta in stagione regolare (4-2 in casa e 1-2 in trasferta), poi la Juventus si è imposta per 2-1 nella partita secca del primo turno dei playoff. Adesso però basta pensare al passato, anche se recente: parola al campo per la diretta di Juventus Atalanta Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

SFIDA CLASSICA

Juventus Atalanta Primavera, in diretta venerdì 2 settembre 2022 alle ore 19.00 presso lo Juventus Training Center di Vinovo, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. I bergamaschi arrivano in crisi all’appuntamento, le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione sono state confermate dall’ultima partita contro la Roma, con i giallorossi che hanno calato il poker in casa dei nerazzurri, ancora a secco di punti in campionato.

La Juventus invece dopo il pari all’esordio in casa del Sassuolo ha inserito il turbo rifilando un poker casalingo all’Udinese e poi segnandone 5 in casa dell’Empoli alla terza giornata, con l’attacco bianconero particolarmente in forma. Il 15 febbraio scorso l’Atalanta ha vinto 1-2 in casa della Juventus nell’ultimo precedente, il primo febbraio 2020 la formazione bianconera ha ottenuto l’ultimo successo interno contro gli orobici nel campionato Primavera col punteggio di 2-1.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Atalanta Primavera, match che andrà in scena allo Juventus Training Center di Vinovo. Per la Juventus, Paolo Montero schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Daffara, Turco S., Citi, Huijsen, Rouhi, Doratiotto, Nonge, Maressa, Mbangula, Turco N., Mancini. Risponderà l’Atalanta allenata da Marco Fioretto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Bertini; Bordiga, Guerini, Regonesi, Ghezzi; Muhameti, Chiwisa; David Pérez, De Nipoti, Palestra; Fisic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











