Diretta/ Juventus Chelsea streaming vide tv: contro i Campioni! (Champions League)

DIRETTA JUVENTUS CHELSEA: AD ALLEGRI SERVE UN’IMPRESA

Juventus Chelsea, in diretta mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Sfida dal grande fascino per la Juventus che si trova opposta ai Campioni d’Europa in carica: Juventus e Chelsea sono d’altronde le formazioni favorite nel girone per la qualificazione agli ottavi di finale e hanno cominciato nel migliore dei modi il loro cammino, battendo rispettivamente gli svedesi del Malmo e i russi dello Zenit.

La Juventus ritrova sul suo cammino anche Romelu Lukaku, bomber del Chelsea l’anno scorso protagonista assoluto nell’avventura dell’Inter campione d’Italia. I bianconeri dopo una falsa partenza in campionato hanno inanellato due successi contro Spezia e Sampdoria che li hanno riportati a galla in classifica, pur ancora lontani dal Napoli capolista. Il Chelsea è reduce da un ko in un altro big match, quello contro il Manchester City: sconfitta di misura che conferma come gli uomini di Guardiola, campioni in carica, restino probabilmente gli avversari da battere per il trono d’Inghilterra, anche per i Campioni d’Europa.

DIRETTA JUVENTUS CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Chelsea sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport (è necessario l’abbonamento al pacchetto Calcio), e ovviamente possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La partita di Champions League, grande novità della stagione, sarà poi anche su Infinity +: broadcaster di Mediaset al quale, anche qui, sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Chelsea, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovačić, Alonso; Havertz, Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.



