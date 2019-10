Diretta/ Juventus Fiorentina donne, streaming video tv: sfida di Supercoppa Italiana

Tutto pronto per la diretta di Juventus Fiorentina femminile, gara in programma oggi alle 12.30 e valida per la Supercoppa italiana. Di fronte, da regolamento, le squadre vincitrici del campionato e della Coppa Italia della scorsa stagione: la Juventus di Rita Guarino ha fatto bottino pieno, conquistando entrambe le competizioni, e allora l’avversaria delle bianconere sarà l’altra finalista di Coppa Italia, ossia la Fiorentina di mister Cincotta. I precedenti sono a favore delle bianconere: tre vittorie nelle ultime tre gare, due vittorie in campionato e una in finale della coppa di Lega, conquistata dalla Juve con un 2-0 siglato da Ekroth e Cernoia. Ma la passata Supercoppa, che vedeva di fronte ancora le due compagini in quello che sembra sempre più essere un classico del calcio femminile italiano, ha visto trionfare le ragazze viola grazie all’1-0 di Ilaria Mauro. Spettatrice naturalmente molto interessata dell’incontro il CT della nazionale italiana Milena Bertolini, che non mancherà di vedere la partita allo stadio, in cerca di nuovi talenti per la nazionale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina femminile sarà garantita in esclusiva da Sky per i propri abbonati, per la precisione sui canali Sky Sport Serie A, il numero 202 della piattaforma satellitare: appuntamento alle ore 12.30, orario del fischio d’inizio. Di conseguenza, anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio offerto da Sky Go sarà riservata ai soli abbonati di Sky.

JUVENTUS FIORENTINA FEMMINILE: LE FORMAZIONI

Quest’anno la gara sarà giocata sul neutro di Cesena, allo stadio Dino Manuzzi. Le protagoniste sono tantissime, le squadre occupano da quando il calcio femminile ha subito quest’importante accelerata, quanto di meglio il panorama calcistico italiano possa offrire. Le bianconere faranno come sempre riferimento a un bomber di razza come Cristiana Girelli, dimostratasi in gran forma già in questo primo inizio di campionato con le sue 5 reti messe a segno. I favori del pronostico sembrano essere tutti dalla parte delle bianconere che sono a punteggio pieno con 4 vittorie su 4 partite disputate insieme al Milan di Maurizio Ganz. E solo il Milan ha fatto meglio della Juve quanto a reti messe a segno, 11 le bianconere contro le 12 rossonere, e reti subite, 3 contro 2. Ma la partita secca lascia aperta la porta a eventuali sorprese e la solidità e l’organizzazione della Fiorentina è in grado di mettere chiunque in difficoltà.

Le viola dal canto loro possono contare su Tatiana Bonetti e il capitano Alia Guagni che, dopo aver rifiutato le offerte provenienti da mezza Europa, ha pienamente sposato il progetto gigliato ed è pronta e motivata a questa ennesima sfida alle bianconere. Il percorso della Fiorentina fin qui in campionato è macchiato da una sconfitta, il ko casalingo contro la Roma di Betty Bavagnoli, ma successivamente sono arrivate le vittorie contro il Tavagnacco, 2-1 con le reti di De Vanna e Bonetti, e contro il Sassuolo, in una rocambolesca vittoria maturata a 2 minuti dalla fine con i sigilli di Bonetti e Jensen che hanno ribaltato il risultato.



