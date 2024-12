DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA, MATCH TESO

Una sfida sentitissima che da decenni fa parte delle classiche del calcio italiano. La diretta Juventus Fiorentina di domenica 29 dicembre 2024 alle ore 18:00 non era mai stata così ravvicinata tra le due squadre che attualmente condividono gli stessi punti (31), anche se i toscani hanno una gara in meno. I bianconeri, dopo il pareggio per 2-2 con il Venezia che aveva sollevato parecchi malumori, si sono messi al lavoro e hanno risposto presente in due competizioni su due 4-0 al Cagliari in Coppa Italia e 2-1 in casa del Monza in campionato.

La Fiorentina invece sta rivivendo i fantasmi delle prime partite della stagione ovvero quando le cose non andavano proprio per il meglio. Infatti, gli ultimi risultati hanno visto gli uomini di Palladino perdere due partite di fila in Serie A contro Bologna e Udinese.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA, STREAMING VIDEO

Ottime notizie per chi volesse vedere diretta Juventus Fiorentina poiché il match sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Se volete invece seguire il match in diretta streaming allora dovrete scaricare le rispettive applicazioni, DAZN e Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

La Juventus scenderà sul terreno di gioco con il 4-2-3-1. Di Gregorio in porta, difesa a quattro composta da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. Nella zona nevralgica del campo Koopmeiners e Locatelli mentre Conceiçao, McKennie e Yildiz supporteranno Vlahovic.

Stesso identico assetto tattico anche per la Fiorentina di Palladino. Tra i pali De Gea, protetto dal quartetto Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo ci saranno Adli e Cataldi con Colpani, Gudmundsson e Sottil alle spalle di Kean.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS FIORENTINA

In questa sfida parte favorita la squadra di casa ovvero la Juventus a 1.91. Il segno X è quotato a 3.30 mentre il 2 fisso è a 4.33. L’Over 2.5 è messo a lavagna più alto dell’Under rispettivamente 2.05 e 1.66.

