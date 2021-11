Diretta/ Juventus Genoa (Primavera) streaming video tv: aria d’alta classifica

DIRETTA JUVENTUS GENOA: SCONTRO AL VERTICE!

Juventus Genoa, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 11.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato Primavera 1. Aria d’alta classifica tra due squadre che sono state protagoniste di un avvio di campionato importante. Dopo tre vittorie consecutive però la Juventus ha subito una frenata inaspettata in campionato, perdendo 2-0 in casa di un Verona che stava navigando in cattive acque.

Diretta/ Empoli Genoa (risultato finale 2-2) streaming: Bianchi salva il grifone

Il Genoa è secondo in classifica e precede di una lunghezza i bianconeri, anche se i Grifoni sono stati a loro volta protagonisti di uno scivolone, perdendo 1-2 in casa contro il Bologna. Per rincorrere la Roma in testa alla classifica del campionato Primavera a entrambe le formazioni servirà un cambio di passo sul piano della continuità. Da segnalare comunque che la Juventus nel mezzo della settimana ha lanciato uno squillo importante nella UEFA Youth League, battendo 4-2 i russi dello Zenit San Pietroburgo.

Diretta/ Genoa Bologna Primavera (risultato 1-2) streaming video tv: decide Pietrelli

DIRETTA JUVENTUS GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio Juventus Training Center. Per la Juventus, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Senko; Mulazzi, Citi, Nzouango, Dellavalle; Hasa, Bonetti, Doratiotto, Iling; Turco, Sekularac. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mitrovic, Boci, Marcandalli, Gjini, Bolcano, Magliocca, Sadiku, Palella, Accornero, Besaggio, Bamba.

Diretta/ Genoa Venezia (risultato finale 0-0) streaming video tv: reti bianche

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Juventus Training Center, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA