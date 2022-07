Diretta/ Juventus Chivas Guadalajara streaming video: Allegri negli Usa (Amichevole)

DIRETTA JUVENTUS CHIVAS GUADALAJARA: PRIMO TEST USA

Juventus Chivas Guadalajara, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 5.00 italiane presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas sarà una sfida amichevole tra la formazione bianconera e quella messicana. Allegri inizia a testare i nuovi acquisti, con la Juventus che sta rinnovando la squadra con tasselli importanti. In attesa di Bremer e Di Maria, ci sarà una chance da titolare per Paul Pogba, di nuovo in bianconero dopo le stagioni al Manchester United.

Proprio Max Allegri ha posto l’accento sull’importanza del test contro i messicani del Chivas Guadalajara. “Per noi sarà un buon test, il Chivas è una squadra di grande valore anche se non sta facendo bene in campionato. Il calcio messicano lo conosciamo abbastanza bene, ci sono dei buoni giocatori, il Chivas è una squadra organizzata, sarà la prima di tre partite che ci serviranno per affrontare al meglio la stagione”. La Juventus punta a tornare in zona Scudetto dopo due stagioni lasciate alle milanesi in Serie A.

DIRETTA JUVENTUS CHIVAS GUADALAJARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Chivas Guadalajara non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia per tutti i tifosi e appassionati: l’amichevole della squadra bianconera sarà infatti trasmessa su DAZN, la piattaforma che è riservata agli abbonati e fornirà le immagini di questo test. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video Juventus Chivas Guadalajara, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GUADALAJARA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Chivas Guadalajara, amichevole che andrà in scena all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sczszesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, McKennie; Kean, Vlahovic, Di Maria. Risponderà il Chivas Guadalajara allenato da Ricardo Cadena con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas; Cristian Calderón, Fernando Feltrán, Fernando González, José González; Roberto Alvarado, Alexis Vega.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Chivas Guadalajara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.28, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.90, mentre l’eventuale successo del Guadalajara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.40.











