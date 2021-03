Diretta/ Juventus Lazio (Serie A) streaming video DAZN: chi si ferma è perduto

DIRETTA JUVENTUS LAZIO: PUNTI PESANTISSIMI!

Juventus Lazio, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Chi si ferma è perduto in una sfida importante soprattutto per la Champions League del prossimo anno. La Juventus però dopo aver piegato lo Spezia nel turno infrasettimanale può solo vincere se vuole ancora coltivare una speranza di rimonta rispetto all’Inter, che mantiene 10 punti di vantaggio sui bianconeri in testa alla classifica, ma che ha disputato una partita in più. Dopo il recupero col Napoli gli orizzonti dei bianconeri si schiariranno definitivamente, la Juve proverà ora a cambiare marcia nonostante le assenze (alle quali si è aggiunta la positività di Bentancur al coronavirus) e nonostante il pensiero del cruciale match contro il Porto in Champions. La Lazio non è più scesa in campo dopo il doppio tracollo contro Bayern Monaco e Bologna, due sconfitte che hanno rimesso in discussione le certezze faticosamente costruite dai biancazzurri in questo inizio di 2021. Col match col Torino che nella peggiore delle ipotesi per la Lazio sarà recuperato, un risultato positivo a Torino rilancerebbe le ambizioni Champions di Immobile e compagni, mentre una sconfitta rischierebbe di staccare la formazione capitolina in maniera irrimediabile dal quarto posto.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio sarà trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 di Sky, per quegli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione. In alternativa, è disponibile la diretta streaming video tramite la piattaforma Dazn (anche in questo caso a pagamento), che trasmette infatti tre partite di Serie A per ogni giornata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Lazio presso l’Allianz Stadium. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Chiesa, Fagioli, Rabiot, Mckennie, Kulusevski, Ronaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Simone Inzaghi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Reina, Acerbi, Hoedt, Patric, Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares, Immobile, Correa.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Juventus e Lazio, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.95 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.90 volte la posta scommessa.

