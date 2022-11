Diretta/ Juventus Lazio streaming video tv: secondo posto in ballo (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS LAZIO: SARRI SFIDA ALLEGRI!

Juventus Lazio, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Sfida importante tra le due formazioni che possono giocarsi il secondo posto, Milan permettendo. A quota 30 punti in seconda piazza, a -8 dal Napoli capolista, c’è proprio la Lazio che dopo l’importante successo nel derby ha piegato anche il Monza di misura, dando continuità a un momento positivo.

La Juventus insegue ancora a 2 lunghezze di distanza ma dopo le difficoltà di inizio stagione e l’eliminazione dalla Champions i bianconeri hanno ritrovato il passo giusto in campionato: pur tra le polemiche per alcune decisioni arbitrali l’ultima vittoria in casa del Verona è stata la quinta consecutiva per gli uomini di Max Allegri. Il 16 maggio scorso è terminato 2-2 l’ultimo confronto a Torino tra le due squadre, il 6 marzo 2021 ultima vittoria bianconera in casa contro la Lazio col punteggio di 3-1, i biancazzurri non espugnano l’Allianz Stadium dall’1-2 del 14 ottobre 2017.

JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Juventus Lazio, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

