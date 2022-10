DIRETTA/ Juventus Maccabi Haifa video streaming tv: l’arbitro è Sandro Scharer

DIRETTA JUVENTUS MACCABI HAIFA: L’ARBITRO

La diretta di Juventus Maccabi Haifa ci porterà anche ad analizzare la squadra degli arbitri. Il fischietto principale sarà lo svizzero Sandro Schärer con assistenti arbitrali Stephane De Almeida e Bekim Zogaj e quarto uomo Alain Bieri. In cabina Var troveremo il tedesco Marco Fritz e lo svizzero Fedayi San. Schärer è nato a Buttikon il 6 giugno del 1988 si tratta dunque di un arbitro ancora abbastanza giovane che di professione principale fa l’insegnante.

Ad appena 21 anni nel 2009 debutta in prima lega quarta serie della Svizzera. Il suo esordio in Super League arriva a 25 anni nel dicembre del 2013 in una gara terminata 0-2 tra Losanna e Thun. Diventa nel 2015 direttore internazionale con debutto nel 2017 in Belgio Repubblica Ceca terminata col risultato finale di 2-1. Inoltre in carriera ha arbitrato per tre volte nella Bundesliga dell’Austria, una in Coppa del Liechtenstein e una nel campionato del Qatar. Si tratta di un arbitro con un buon polso che fa correre la partita senza interromperla sempre.

DIRETTA JUVENTUS MACCABI HAIFA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Maccabi Haifa viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la partita di Champions League è dunque riservato agli abbonati Sky, che eventualmente potranno servirsi della diretta streaming video attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa il match sarà fornito, sempre in mobilità, dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

JUVENTUS MACCABI HAIFA: JUVE SUPER FAVORITA!

Juventus Maccabi Haifa, in diretta mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Champions League. Potrebbe già essere l’ultima spiaggia per la Juventus nel girone di Champions: dopo 2 sconfitte contro Paris Saint Germain e Benfica questa è una partita da vincere non solo per tenere accesa la speranza di qualificazione agli ottavi di finale ma anche in chiave terzo posto.

In campionato la squadra di Allegri è tornata alla vittoria battendo 3-0 il Bologna dopo essere arrivata nella bufera alla sosta in seguito al ko di Monza. Il Maccabi Haifa dopo la vittoria sul Maccabi Tel Aviv ha preso il comando della classifica del campionato israeliano, con un punto di vantaggio sull’Hapoel Gerusalemme. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo 13 anni: nella Champions League 2009/10 la Juventus vinse di misura a Torino contro il Maccabi Haifa il 21 ottobre 2009 grazie a una rete di Giorgio Chiellini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MACCABI HAIFA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Maccabi Haifa, match che andrà in scena all’Allianz Stadium a Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. Risponderà il Maccabi Haifa allenato da Barak Bakhar con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Maccabi Haifa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Chelsea con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.28, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.75.











