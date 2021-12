Diretta/ Juventus Malmoe streaming video tv: l’arbitro sarà Irfan Peljto

DIRETTA JUVENTUS MALMOE: L’ARBITRO

Juventus Malmoe sarà diretta dal bosniaco Irfan Peljto, mentre assistenti saranno i connazionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegovic. Il quarto uomo sarà Milos Gigovic, mentre nella sala Var troveremo gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez. Il fischietto è un classe 1984 di Sarajevo, considerato un fischietto molto promettente ma che deve ancora fare grande esperienza. Il 27 luglio del 2013 ha debuttato nella massima categoria del suo paese nella partita Rudar Prijedor Radnik Bijeljina.

Pronostici Champions league/ Previsioni, quote: tutto facile per Allegri all'Allianz?

Nel 2015 è diventato internazionale, debuttando in una gara tra nazionali maggiori, Belgio Kazakistan, nel giugno del 2019. L’arbitro in carriera conta 221 presenze in incontri ufficiali con 987 cartellini tirati fuori. I rossi diretti sono appena 16 mentre quelli per doppio giallo sono 25. L’arbitro dirige in maniera molto moderna, facendo correre il gioco e senza fischiare troppo. Nonostante questo non ci si possono prendere troppe libertà con lui perché è uno che sa farsi rispettare e tira fuori i cartellini anche per far capire ai giocatori chi comanda. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Zenit Chelsea video streaming tv: all'andata decise Romelu Lukaku

DIRETTA JUVENTUS MALMOE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Juventus Malmoe sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti della diretta di Juventus Malmoe se si considerano due match disputati in Svezia. Le due squadre si trovarono di fronte per la prima volta nella loro storia nei gironi dell’edizione 2014/15 quella che poi avrebbe portato la squadra di Massimiliano Allegri a perdere la finale di Berlino contro il Barcellona. All’andata a Torino, unico match disputato per ora tra le due squadre in Piemonte, la Juve si impose col risultato di 2-0 grazie a una doppietta di Carlitos Tevez. In Svezia al ritorno la Juve vinse con lo stesso risultato grazie ai gol di Llorente e ancora Tevez.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: la grande sfida, live score

Malmoe Juventus ha aperto questa stagione europea per i bianconeri che in un momento delicatissimo in campionato trovavano così la loro prima vittoria della stagione. La gara terminò 0-3 con un grandissimo primo tempo. Alex Sandro sbloccò la partita al minuto 23 con raddoppio di Paulo Dybala su calcio di rigore alla fine della prima frazione di gioco. Sessanta secondi dopo Alvaro Morata di fatto rendeva il secondo tempo una pura formalità.

JUVENTUS MALMOE: SFIDA CHE CONTA POCO

Juventus Malmoe, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League. Ultimo step prima degli ottavi ma sfida che conta poco per entrambe le formazioni. Certo, la Juventus matematicamente potrebbe sperare ancora nel primo posto in caso di passo falso del Chelsea contro lo Zenit, ma gli inglesi difficilmente sbaglieranno contro i russi già sicuri dell’Europa League.

Il Malmoe infatti non è riuscito nello scorso scontro diretto a restare in lizza per il terzo posto, facendosi raggiungere nel finale, e lo scontro diretto sfavorevole costringerebbe al quarto posto gli svedesi anche in caso di vittoria a Torino e di ko dello Zenit. La Juventus paga invece il 4-0 subito a Stamford Bridge che ha regalato il favore dello scontro diretto al Chelsea: battendo il Malmoe, la squadra di Max Allegri sarebbe prima solamente se i londinesi non facessero risultato pieno a San Pietroburgo contro lo Zenit.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MALMOE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Malmoe, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczęsny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. Risponderà il Malmoe allenato da Jon Dahl Tomasson con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Dahlin; Larsson, Ahmedhodžić, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Peña; Birmančević, Čolak.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Juventus Malmoe, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.15 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 7.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 17.00 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA