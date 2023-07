Diretta Juventus Milan/ Risultato live streaming video Dazn: a Carson sfida stellare (28 luglio 2023)

DIRETTA JUVENTUS MILAN: L’ANTIPATO DI UN GRANDE CLASSICO!

Juventus Milan, in diretta venerdì 28 luglio 2023 alle ore 04.30 italiane presso il Dignity Health Sports Park di Carson sarà una sfida amichevole. Il Milan e la Juventus sono pronte ad affrontarsi in una sfida tutta italiana negli Stati Uniti. Per la Juventus, questa sarà la prima amichevole nella tournée americana, mentre il Milan ha già disputato un match contro il Real Madrid, perdendo per 3-2. La partita contro il Barcellona dei bianconeri, originariamente prevista, è stata annullata a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito il club blaugrana, impedendo loro di partecipare.

Ora, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si prepara ad affrontare Stefano Pioli, allenatore del Milan, in un confronto che fornirà importanti informazioni sulla condizione atletica delle due squadre. L’incontro tra Milan e Juventus è atteso con grande interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio, che sperano di vedere uno spettacolo emozionante e una partita combattuta tra due delle squadre più importanti del calcio italiano, primo vero big match della stagione seppur in terra americana.

DIRETTA JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Juventus Milan sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Juventus Milan arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società bianconera e di quella rossonera.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

Le probabili formazioni della diretta Juventus Milan, match che andrà in scena al Dignity Health Sports Park di Carson. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernadez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

