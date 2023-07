DIRETTA/ Milan Real Madrid (risultato finale 2-3): grande primo tempo, poi il calo (24 luglio 2023)

DIRETTA MILAN REAL MADRID (RISULTATO FINALE 2-3)

Milan Real Madrid 2-3: il risultato finale racconta di una sconfitta per i rossoneri di Stefano Pioli nella super amichevole estiva di stanotte in America, ma le indicazioni sono almeno in parte positive per il Milan. Certamente ottimo il primo tempo: avanti 2-0 all’intervallo con i gol di Tomori e Romero, il Diavolo ne ha subiti tre nel secondo tempo quando il Real Madrid ha scatenato il fattore V con la doppietta di Valverde e poi la rete di Vinicius. Prestazione alla pari, anche se pesano gli errori individuali sui gol del Real Madrid, in evidenza i nuovi acquisti Pulisic e Loftus-Cheek.

Il vantaggio del Milan arriva dopo 25 minuti: calcio d’angolo di Pulisic, Tomori salta dietro a Militao e mette in porta di testa. Il raddoppio nasce da un recupero palla di Krunic a metà campo, Loftus-Cheek di tacco serve Calabria che trova Romero, che rientra e calcia col sinistro all’incrocio. Nella ripresa cambia tutto, al 12’ Valverde calcia, Sportiello legge male il rimbalzo, è praticamente una papera il primo gol del Real Madrid. Passano due minuti, Tomori in uscita sbaglia un passaggio e Valverde trova l’angolo per la doppietta e il pareggio. Il terzo gol nasce da una palla persa da Leao a metà campo, Valverde recupera, poi Modric lancia per Vinicius, Kjaer non è perfetto e arriva il 3-2 spagnolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Milan Real Madrid, in diretta lunedì 24 luglio alle 4.00 orario italiano presso il Rose Bowl di Pasadena sarà una sfida amichevole, ventuno titoli di Coppa dei Campioni/Champions League accumulati tra le due squadre, un elenco infinito di campioni che hanno indossato le maglie di entrambi i club e una storia di incontri che è più caratterizzata dalla cordialità che dalla rivalità. Questi sono i tratti distintivi della sfida imminente tra Milan e Real Madrid, un’amichevole estiva che darà il via alle tournée delle due squadre negli Stati Uniti.

Questo atteso confronto porterà Carlo Ancelotti a ritrovare il Milan, il club con cui ha avuto una profonda connessione sia da giocatore che da allenatore. Ancora emozionante sarà l’incontro per Brahim Diaz, il giovane talento che ha lasciato la maglia rossonera alla fine della scorsa stagione per fare ritorno alla Casa Blanca. L’entusiasmo per questa partita è alle stelle: lo stadio è già tutto esaurito e sono stati venduti oltre 100.000 biglietti al Rose Bowl di Pasadena, che fu teatro della finale dei Mondiali del 1994 persa dall’Italia ai rigori contro il Brasile. I tifosi statunitensi sono impazienti di vedere in azione il loro idolo e stella della Nazionale a Stelle e Strisce, Christian Pulisic, appena approdato in rossonero.

MILAN REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Real Madrid sarà disponibile su Sky Sport Summer, canale 201 del digitale terreste, e anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure collegandosi a DAZN che trasmetterà a sua volta la partita dal Rose Bowl di Pasadena.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Milan Real Madrid, match che andrà in scena al Rose Bowl di Pasadena. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr.

