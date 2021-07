DIRETTA/ Juventus Monza video streaming tv: i pochi precedenti (Trofeo Berlusconi)

DIRETTA JUVENTUS MONZA: I TESTA A TESTA

Monza Juventus non è chiaramente una partita dall’ampia tradizione, considerando che la squadra brianzola non è mai stata in Serie A e che nell’unico viaggio bianconero in Serie B (2006-2007) era nelle categorie minori; tuttavia ci sono 4 precedenti, che fanno tutti riferimento alla Coppa Italia e hanno portato in dote due vittorie della Juventus e due pareggi. Curiosamente, i successi della Vecchia Signora sono arrivati tutti al Brianteo: nel settembre 1978 la squadra di Giovanni Trapattoni aveva festeggiato un 1-0 con il gol di Pietro Paolo Virdis, otto anni più tardi c’era Rino Marchesi quando a risultare decisivo era stato Massimo Briaschi. I due pareggi invece risalgono al 1976 (a segno Roberto Boninsegna e Ariedo Braida, che poi ha avuto una grande carriera come dirigente) e al 1985, con le reti di Roberto Antonelli e Lionello Manfredonia. Da ricordare che tutte queste partite sono andate in scena nel corso della fase a gironi, che in quel periodo era una caratteristica nel formato di una Coppa Italia poi profondamente modificata con il passare degli anni. (agg. di Claudio Franceschini)

Superlega, Tribunale di Madrid boccia la Uefa/ "Togliere sanzioni ai club fondatori"

DIRETTA JUVENTUS MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Monza sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 sul digitale terrestre. Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi su Mediaset Play sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Il punto sulle operazioni riguardanti Locatelli e Kaio Jorge

DIRETTA JUVENTUS MONZA: ALLEGRI CONTRO L’AMICO GALLIANI AL TROFEO LUIGI BERLUSCONI

Juventus Monza, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 21.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida amichevole valevole per la venticinquesima edizione del Trofeo Luigi Berlusconi. Un classico per la proprietà dei brianzoli, che un tempo al Milan rendevano la sfida tra i rossoneri e la Juventus un classico del precampionato. Ora il testimone è passato al Monza che dopo la delusione della mancata promozione nella scorsa stagione, proverà a rilanciare con Giovanni Stroppa in panchina, col tecnico che due stagioni fa era stato artefice della promozione del Crotone. Nella Juventus lavori in corso sul mercato, si attende il possibile arrivo di Locatelli dal Sassuolo ma il test odierno sarà importante per valutare la crescita della squadra anche se non segnerà l’esordio stagionale di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non è ancora certo della sua permanenza in bianconero ma Max Allegri gli ha già chiesto di essere uno dei leader della squadra, a prescindere dai possibili sviluppi di mercato. Vedremo come sarà l’approccio di quello che resta comunque uno dei più importanti giocatori del mondo, nonostante le delusioni dell’ultima stagione. Pur senza il portoghese Juventus Monza sarà comunque una sfida spettacolare ricca di incroci particolari: come quello tra Max Allegri e il suo amico Adriano Galliani. Per una sera saranno nemici, ma tanto è solo un’amichevole.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Agnelli: "Chiellini non è un problema"

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

Le probabili formazioni di Juventus Monza, match che andrà in scena all’U Power Stadium di Monza. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; De Winter, De Ligt, Demiral, De Sciglio; Fagioli, McKennie, Rabiot; Kulusevski, Ronaldo, Felix Correa. Risponderà il Monza allenato da Giovanni Stroppa con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Pirola, Donati, Carlos Augusto; Brescianini, Mazzitelli, Barillà; D’Alessandro, Gytkjaer, Colpani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA