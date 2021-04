Diretta/ Juventus Napoli (Serie A) streaming video tv: finalmente in campo

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: DECISIVA PER LA CHAMPIONS!

Juventus Napoli, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 presso l’Allianz Stadium di Torino sarà una sfida valevole per il recupero della terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Il recupero più atteso della Serie A va finalmente in scena anche se l’ombra del Covid non abbandona questa partita. Il focolaio dopo la sosta delle Nazionali ha messo fuori causa Bernardeschi, Bonucci e Demiral tra i bianconeri a causa del contagio, ma Pirlo ha affermato che il club rispetterà il protocollo e scenderà regolarmente in campo. Bianconeri in difficoltà e capaci di ottenere un solo punto nelle ultime due sfide contro Benevento e Torino, non impegni proibitivi in calendario.

Recuperati invece uomini importanti dopo le tante assenze patite nelle scorse settimane, il Napoli sta vivendo uno dei suoi momenti migliori della stagione: quella contro il Crotone è stata la quarta vittoria consecutiva in campionato, sesto risultato utile consecutivo e questa partita potrebbe essere il crocevia decisivo per il ritorno in Champions League, obiettivo stagionale fondamentale per i partenopei.

DIRETTA JUVENTUS NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Napoli sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky, che potranno seguire la partita sui canali del loro decoder; come sempre, in assenza di un televisore, tutti i clienti potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go che garantisce il servizio di diretta streaming video, utilizzando come di consueto dispostivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Napoli presso l’Allianz Stadium. I padroni di casa allenati da Andrea Pirlo scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Szczesny; Cuadrado, Chiellini, de Ligt, Danilo; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gennaro Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme/Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Juventus Napoli, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.00 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.55 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.70 volte quanto avrete deciso di puntare.



