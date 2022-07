Diretta/ Juventus Real Madrid streaming video tv: sapore di Champions (Amichevole)

DIRETTA JUVENTUS REAL MADRID: PARTITA EQUILBRATA!

Juventus Real Madrid, in diretta domenica 31 luglio 2022 alle ore 04.00 italiane presso il Rose Bowl di Pasadena, sarà una sfida amichevole tra la formazione bianconera e quella spagnola, ennesimo test di lusso nella tournée americana della Juventus. Dopo il 2-0 ai messicani del Guadalajara i bianconeri hanno anche affrontato il Barcellona ottenendo un buon pareggio per 2-2 in una partita spettacolare, considerando che le squadre sono ancora nel pieno della preparazione estiva.

Dopo la trionfale stagione scorsa che ha portato il Real Madrid ad essere campione di squadra e di Europa, la squadra di Ancelotti riparte e in queste sfide americane ha dovuto però incassare la battuta d’arresto nel “Clasico” estivo, vinto di misura dal Barcellona. Le due squadre tornano ad affrontarsi in amichevole dopo 4 anni, sempre in terra americana il 5 agosto 2018 il Real Madrid riuscì a vincere 3-1 contro la Juventus, dopo una stagione in cui i Blancos avevano anche eliminato i torinesi dalla Champions League. Dal 2018 in poi più nessun incrocio tra Juventus e Real.

DIRETTA JUVENTUS REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juventus Real Madrid, ma l’amichevole sarà comunque trasmessa su DAZN, e dunque tutti gli abbonati a questa piattaforma potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Juventus Real Madrid. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installare DAZN con i dati dell’abbonamento; in alternativa si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS REAL MADRID

Le probabili formazioni della diretta Juventus Real Madrid, match che andrà in scena al Rose Bowl di Pasadena. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Zakaria; Di Maria, Vlahovic, Kean. Risponderà il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Real Madrid, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Real Madrid, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











