DIRETTA JUVENTUS ROMA DONNE/ Video streaming tv: è il sesto incrocio stagionale (4 giugno 2023)

DIRETTA JUVENTUS ROMA FEMMINILE: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Juventus Roma donne, possiamo parlare dei precedenti stagionali tra queste due squadre: sono ben cinque, il bilancio sorride alle bianconere che hanno vinto tre volte contro due successi giallorossi ma, va detto, la Roma ha vinto la partita più importante e cioè la Supercoppa Italiana dello scorso novembre, successo ai calci di rigore dopo i gol di Valentina Giacinti e Lisa Boattin. In campionato, nella fase regolare, la Juventus ha ottenuto due vittorie (1-0 in casa e 4-2 in trasferta), la Roma però ha centrato il primo posto con 48 punti (40 per le bianconere).

Questo è stato decisivo per l’assegnazione dello scudetto secondo la nuova formula, perché nella poule dedicata alla corsa tricolore le giallorosse hanno mantenuto questo vantaggio e poi hanno vinto la sfida diretta casalinga (3-2) allungando in maniera determinante su una Juventus che, se non altro, si è tolta la comunque magra soddisfazione di battere la Roma pochi giorni fa (5-2). Adesso dunque le due corazzate del calcio femminile italiano si affrontano per la sesta volta in questa stagione: la speranza è che la rivalità possa durare ancora a lungo, diventando magari anche una questione concreta in Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

JUVENTUS ROMA DONNE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Juventus Roma femminile, finale di Coppa Italia, sarà garantita in chiaro per tutti su La 7. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Juventus Roma femminile, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI JUVENTUS ROMA FEMMINILE SU RAI PLAY

JUVENTUS ROMA DONNE: SI AGGIUDICA LA COPPA ITALIA 2023!

Juventus Roma donne, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 16.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la finalissima della Coppa Italia femminile. Le giallorosse, già campionesse d’Italia dopo un torneo dominato dall’inizio alla fine, cercano la doppietta in campo Nazionale contro le bianconere che, dopo anni di dominio, sono chiamate a rilanciarsi in questo appuntamento per non chiudere la stagione a bocca asciutta.

Da tenere d’occhio proprio il precedente finale di campionato, con la Roma già campione d’Italia che ha tirato un po’ i remi in barca e la Juventus che ha inflitto alle giallorosse la più dura sconfitta stagionale, un 5-2 il 27 maggio scorso, appena una settimana fa. La Roma ha vinto comunque il torneo femminile con 13 punti di vantaggio sulla stessa Juventus, una supremazia mai in discussione accompagnata anche dal raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Ora le giallorosse cercano l’ultimo sigillo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA DONNE

Le probabili formazioni della diretta Juventus Roma donne, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Juventus, Joe Montemurro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso, Gunnarsdottir; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. Risponderà la Roma allenata da Alessandro Spugna con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo; Glionna, Giugliano; Greggi, Haavi, Giacinti; Andressa.

JUVENTUS ROMA DONNE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juventus Roma donne, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale dei Coppa Italia. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











