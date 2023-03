Diretta Barcellona Roma donne/ Streaming video tv: si cerca l’impresa

DIRETTA BARCELLONA ROMA DONNE: LE GIALLOROSSE PROVANO LA RIMONTA!

Barcellona Roma donne, diretta dall’arbitro tedesco Riem Hussein, si gioca allo stadio Camp Nou, scenario di grande prestigio per la partita alle ore 18.45 di oggi, mercoledì 29 marzo 2023, valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Per la prima volta nella sua storia la Roma donne è a questo livello, grazie al secondo posto nel girone della fase precedente, traguardo che per le giallorosse si aggiunge alla meravigliosa marcia in campionato, dove naturalmente l’obiettivo sarà uno scudetto che sarebbe a sua volta storico.

Adesso però ci sarà da sudare, perché la diretta di Barcellona Roma donne vedrà sicuramente favorita l’avversaria, forte del successo per 0-1 all’Olimpico nella partita d’andata di otto giorni fa: il Barcellona ha giocato tre delle ultime quattro finali di Champions League e ha vinto quella del 2021, nella Liga ha solo vittorie e servirebbe una vera e propria impresa per ribaltare le sorti di questo quarto di finale al Camp Nou. La Roma però ha poco da perdere, vedremo che cosa succederà nella diretta di Barcellona Roma donne.

BARCELLONA ROMA DONNE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Roma donne non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, tuttavia la partita di Champions League femminile sarà un’esclusiva di DAZN, dunque gli abbonati alla piattaforma avranno la diretta streaming video di Barcellona Roma donne. Ricordiamo però che tutti potranno assistere al match, sempre grazie a questa emittente, accendendo gratuitamente al canale YouTube di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA ROMA DONNE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Barcellona Roma donne. Modulo 4-3-3 per il Barcellona di Jonatan Giraldez: in difesa dovremmo vedere le due centrali Irene Paredes e Maria Leon davanti al portiere Sandra Paños, con terzini Bronze a destra e Rolfo a sinistra. A centrocampo invece la regista sarà Katie Walsh, con Aitana e Patri che dovrebbero essere le due mezzali; nel tridente offensivo indichiamo fra vari nomi possibili Graham Hansen e Paralluelo (decisiva all’andata) come ali, mentre Oshoala e Mariona si giocano il posto come prima punta.

Alessandro Spugna potrebbe invece schierare la Roma con il 3-5-2: in porta ecco Ceasar, davanti a lei la difesa a tre dovrebbe essere formata da Bartoli, Linari e Kollmats. Sulle corsie laterali ci aspettiamo Glionna a destra e Haavi a sinistra, per un necessario atteggiamento offensivo; la grande ex Vicky Losada e Ciccotti dovrebbero essere invece le due mezzali a supporto del playmaker Giugliano, infine Giacinti e Andressa formeranno la coppia offensiva della Roma femminile al Camp Nou.











