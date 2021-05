Diretta/ Juventus Roma (Primavera) streaming video tv: Big match!

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA: SPETTACOLO!

Juventus Roma, in diretta sabato 1 maggio 2021 alle ore 13.00 presso lo Juventus Training Center, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Big match di questa ventunesima giornata con i bianconeri che vogliono sfruttare l’appuntamento per provare a rilanciarsi nella corsa al vertice: nell’ultima sfida disputata la Juventus ha fatto il grande colpo espugnando il campo della Sampdoria capolista, riportandosi a -3 dalla vetta e a -2 da Inter e Roma che sono le più immediate inseguitrici dei blucerchiati.

Vincere anche questo scontro diretto di alta classifica porterebbe di nuovo la Juventus in corsa per il primo posto, ma c’è da fare i conti con una Roma che nel derby si è fatta rimontare dal gol di Bertini e con l’1-1 contro la Lazio ha messo in fila il suo terzo pareggio consecutivo. Una frenata che non ha permesso di mantenere la vetta solitaria della classifica alla squadra allenata di Alberto De Rossi, ma come detto proprio la vittoria della Juve contro la Samp ha rimescolato le carte in tavola, tenendo i giallorossi a un passo dal primato.

DIRETTA JUVENTUS ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Roma Primavera presso lo Juventus Training Center. I padroni di casa allenati da Andrea Bonatti scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Soulé, Barrenechea, Miretti, Iling-Junior; Sekulov, Chibozo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Tripi, Darboe, Ciervo; Milanese, Zalewski; Tall.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Juventus Roma Primavera dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 2.10, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.30 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 3.20.



