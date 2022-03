Diretta/ Juventus Salernitana streaming video tv: Allegri cerca risposte (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA: RISULTATO SCONTATO?

Juventus Salernitana, in diretta domenica 20 marzo 2022 alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Non si tratta di un testacoda, ma poco ci manca: di fronte la quarta e l’ultima in classifica, un gap di 40 punti che testimonia la differenza di valori in campo.

La Juventus occupa il quarto posto della classifica con 56 punti, raccolti grazie a 16 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. Reduci dalla dolorosa eliminazione in Champions League per mano del Villarreal di Emery, i bianconeri stanno attraversando un buon momento i campionato: tre vittorie consecutive, l’ultima arrivata per 1-3 sul campo della Sampdoria. Situazione disperata invece per la Salernitana, ultima in classifica con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Due gare da recuperare per i granata, ma la salvezza dista ben nove punti. Nell’ultimo turno i campani hanno raccolto un 2-2 interno contro il Sassuolo.

DIRETTA JUVENTUS SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Juventus Salernitana sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

Andiamo adesso a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus Salernitana. Iniziamo dai padroni di casa, Massimiliano Allegri è senza diverse pedine: Locatelli out per Covid, fuori i lungodegenti Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria e Bonucci. Bianconeri in campo con l’ormai collaudato 4-4-2: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Un ballottaggio in attacco per il tecnico livornese, che potrebbe dare spazio a Kean al posto dello spagnolo. Passiamo adesso alla Salernitana, anche Nicola dovrà fare a meno di qualche elemento: out Schiavone e Veseli, in dubbio Ribery. Confermato il 4-2-3-1 per i granata: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Non c’è partita all’Allianz Stadium. Questo quanto ci dicono le quote per le scommesse della diretta Juventus Salernitana. Considerate le forze in campo, i bookmakers danno per certa la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: l’1 è dato a 1,20, l’X è dato a 6,70, mentre il 2 è dato addirittura 13 volte la posta. Previsto un grande numero di gol: Over 2,5 e Under 2,5 sono rispettivamente a 1,57 e 2,25. La scommessa Gol è quotata a 2,25, mentre il No Gol è dato a 1,57.











