DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA: BIANCONERI SUL VELLUTO?

La diretta Juventus Sampdoria Primavera ci accompagna verso la partita che si gioca per la 21^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: avremo un turno infrasettimanale e questo match ne rappresenta l’anticipo, alle ore 15:00 di martedì 21 gennaio. Possiamo dire che la Juventus sia in leggera flessione: i bianconeri hanno pareggiato le ultime due partite contro Lazio e Bologna, restano comunque in zona playoff e puntano un obiettivo che lo scorso anno non era arrivato, in questa stagione sembra che il passo bianconero sia diverso ma la lotta rimane serrata, e dunque bisognerà mantenere sempre alta la guardia.

La Sampdoria sta invece vivendo un’annata decisamente negativa: nell’ultimo turno ha sfruttato il calendario e dominato con un 5-1 sull’Udinese, ma rimane penultima in classifica e quindi in zona retrocessione, peraltro attualmente staccata di 7 punti da una salvezza complicatissima anche se il tempo per recuperare c’è, ma bisogna naturalmente iniziare a cambiare passo. Vedremo se i giovani blucerchiati sapranno regalarsi un’altra gioia nella diretta Juventus Sampdoria Primavera, nel frattempo noi proviamo a ipotizzare gli schieramenti delle due squadre andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

COME VEDERE LA DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta tv di Juventus Sampdoria Primavera sarà naturalmente su Sportitalia, canale accessibile a tutti al numero 60 del digitale terrestre: la casa del campionato Primavera 1 vi permetterà di assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, basterà infatti visitare il sito di riferimento (www.sportitalia.com) oppure attivare la relativa applicazione, senza dimenticare il canale SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA PRIMAVERA

Qualche possibilità di modifica per Francesco Magnanelli nella diretta Juventus Sampdoria Primavera: rispetto a venerdì scorso può tornare titolare Pugno come prima punta, dunque Di Biase (il miglior realizzatore dei bianconeri) farebbe l’esterno sinistro sulla trequarti con Biliboc regolarmente a destra, poi in mezzo non si prescinde dal talento di Alessio Vacca e dunque in mezzo al campo potremmo avere Florea adattato, a fare coppia con uno tra Mazur e Boufandar. Attenzione anche a Pagnucco, che può fare il terzino sulla corsia mancina; a destra Ventre, in mezzo coppia formata da Francesco Verde e Bruno Martinez a protezione di Zelezny.

Alessandro Lupi imposta la diretta Juventus Sampdoria Primavera con un 3-5-2 nel quale Ceppi è il portiere protetto da una linea difensiva che prevede Karim Diop, Malanca e Paganotti e poi un esterno difensivo (Gioannini o Papasergio) a destra, sull’altro versante conferma per Thiago reduce da una doppietta e in mezzo potrebbe trovare spazio Bjorkman, completando un settore nevralgico che conterà anche sulla presenza di Casalino e Patrignani. Davanti, Paratici è pronto a fare il titolare ed eventualmente prenderebbe il posto di Bacic; conferma per Ntanda, anche lui in gol due volte nella vittoria netta sull’Udinese.