Diretta Sampdoria Udinese, la situazione delle squadre

La diretta Sampdoria Udinese Primavera si giocherà alle ore 14.00: si scontreranno due squadre in grossa difficoltà in questa stagione e che occupano le ultime due posizioni di classifica con lo stesso numero di punti, 9. Si scontrano poi le peggiori difese del campionato, 56 gol subiti dall’Udinese e 43 della Sampdoria, e i peggiori attacchi, solo 18 gol per i friulani e 22 per i liguri. Nell’ultima uscita la Sampdoria ha perso il derby 1-2 contro il Genoa, l’Udinese invece ha subito una pesante sconfitta contro la Fiorentina per 6-0.

Diretta Sampdoria Udinese streaming video, dove guardare la partita

Seguire la diretta Sampdoria Udinese Primavera sarà possibile per tutti gli interessati e non sarà necessario alcun abbonamento, infatti la gara sarà trasmessa, come tutto il campionato, da Sportitalia e in diretta streaming video sul sito dell’emittente televisiva.

Sampdoria Udinese, le probabili formazioni

I giovani blucerchiati dovrebbero essere messi in campo dal mister Stefano Di Benedetto con un 3-5-2 con Scardigno in porta, D’Amore, Malanca e Paganotti in difesa, Scarpino e Giolfo sugli esterni, con Santos squalificato dopo l’ultima partita, Adama, Balde, e Casalino in mezzo al campo e Bacic e Ntanda-Lukisa come coppia d’attacco. Igor Bubnijc schiererà i suoi quasi a specchio con un 3-4-2-1 che vede Kristancig tra i pali, Dal Vì in difesa insieme a Bozza e Olivo, Demiroski e Barbaro a centrocampo con Marello e De Crescenzo sulle fasce, Di Leva e Pejicic sulla trequarti alle spalle di Bonin.

Diretta Sampdoria Udinese, il pronostico della sfida

La diretta Sampdoria Udinese Primavera non offrirà una sfida emozionante tra le due squadre ma difficilmente la sfida sarà senza gol e occasioni da rete sia per la natura del campionato, utile a far crescere i giovani talenti e non a portare a casa trofei o risultati, sia perché le due squadre ormai non hanno più niente da chiedere alla competizione occupando le ultime due posizioni con un grande distacco dalle squadre sopra di loro. Alla fine il risultato più probabile è la vittoria della Sampdoria per via della grande difficoltà dell’Udinese in fase difensiva più che in quella realizzativa, non impossibile anche il pareggio che potrebbe andare bene ad entrambe le squadre.