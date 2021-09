Diretta/ Juventus Sampdoria streaming video tv: Allegri per la svolta (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA: SAMP IN CRISI?

Juventus Sampdoria, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 12.30 presso l’Allianz Stadium di Torino, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Max Allegri cerca la svolta per i bianconeri dopo le delusioni d’inizio stagione. La vittoria in rimonta in casa dello Spezia nel turno infrasettimanale, dove pure la Juve si è trovata a rischiare l’ennesima sconfitta, rappresenta un punto di potenziale ripartenza ma solo attraverso la continuità, finora mancata, Morata e compagni potranno riaccorciare le distanze con il vertice della classifica.

Fase del calendario d’altronde molto complicata per la Sampdoria che cerca un riscatto dopo lo 0-4 interno subito contro il Napoli. Un risultato in parte bugiardo visto che i blucerchiati per larghi tratti hanno messo in difficoltà nel primo tempo i partenopei, ma dopo aver subito lo 0-2 di Fabian Ruiz non sono più riusciti a reagire, finendo con l’incassare una quaterna. Il 20 settembre 2020 la Juventus ha vinto 3-0 l’ultimo precedente interno contro la Samp con gol di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. La Samp non vince all’Allianz Stadium dall’1-3 del 6 gennaio 2013, decisiva una doppietta di Mauro Icardi.

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Sampdoria è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sampdoria, match che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Per la Juventus, Massimiliano Allegri schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean. Risponderà la Sampdoria allenata da Roberto D’Aversa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Allianz Stadium di Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juventus con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.33, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.



